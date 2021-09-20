Devler Ligi’nde 17 basamak sıçradı

Abdioğulları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve FİLPA Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sütcü, Abdioğulları olarak başarılarının temelinde çok çalışmanın, uluslararası standartlardaki kalite ile üretim yapmanın ve çevreci üretim modellerine odaklanmanın bulunduğunu söyledi.

Aynı zamanda Adana Sanayi Odası (ADASO) ve Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) Yönetim Kurulu Üyesi de olan Salih Sütcü, ülke ekonomisi açısından ihracatın önemine dikkati çekerek, bu önemin bilincinden hareketle küresel pazarda daha fazla güç sahibi olmak ve ihracatı artırmak için çabalarının sürdüğünü kaydetti.

Abdioğulları için çevrenin korunmasının olmazsa olmazları arasında yer aldığını belirten Salih Sütcü, "Çevreye duyarlılığa önem vererek, geri dönüşüm bilincinin artırılması hedefiyle üretim felsefesini ilke edindik. Gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakma gereksinimi, emisyon değerlerinin azaltılması ve karbon ayak izlerinin küçültülmesi konularında gösterdiğimiz hassasiyet ile kaynakların etkin kullanımı temiz bir dünya için büyük önem arz ediyor. Bu da Güneş Enerji Santrallerini vazgeçilmez bir unsur olarak ön plana çıkarıyor. Bu kapsamda yenilenebilir kaynaklar için çalışma yapan Abdioğulları global pazarlarda rekabet eden bir firma olarak son 5 yılda ulaştığı 16,5 MW üzeri enerji gücü ile kendi Güneş Enerji Santrallerini kurmuş olup enerjiyi verimli kullanarak doğal çevrenin korunmasına yönelik olarak her geçen yılda GES gücünü arttırmaktadır." diye konuştu.