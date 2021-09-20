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Giriş Tarihi: 20.9.2021 10:01

Devler Ligi’nde 17 basamak sıçradı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Devler Ligi’nde 17 basamak sıçradı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) “Türkiye'nin En Başarılı İlk 1000 İhracatçısı” listesinde, Abdioğulları A.Ş.’nin kardeş kuruluşu Filpa Ambalaj ve Dış Ticaret A.Ş., İhracatın Devler Ligi'nde 17 basamak sıçrama yaptı. TİM tarafından açıklanan “Türkiye'nin En Başarılı İlk 1000 İhracatçısı” listesine göre, 2020 yılı ihracatında bir önceki yıla oranla yüzde 11’lik satış artışı gerçekleştiren Filpa, 307’nci sıradan 290’ncı sıraya yükseldi.

Abdioğulları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve FİLPA Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sütcü, Abdioğulları olarak başarılarının temelinde çok çalışmanın, uluslararası standartlardaki kalite ile üretim yapmanın ve çevreci üretim modellerine odaklanmanın bulunduğunu söyledi.

Aynı zamanda Adana Sanayi Odası (ADASO) ve Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) Yönetim Kurulu Üyesi de olan Salih Sütcü, ülke ekonomisi açısından ihracatın önemine dikkati çekerek, bu önemin bilincinden hareketle küresel pazarda daha fazla güç sahibi olmak ve ihracatı artırmak için çabalarının sürdüğünü kaydetti.

Abdioğulları için çevrenin korunmasının olmazsa olmazları arasında yer aldığını belirten Salih Sütcü, "Çevreye duyarlılığa önem vererek, geri dönüşüm bilincinin artırılması hedefiyle üretim felsefesini ilke edindik. Gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakma gereksinimi, emisyon değerlerinin azaltılması ve karbon ayak izlerinin küçültülmesi konularında gösterdiğimiz hassasiyet ile kaynakların etkin kullanımı temiz bir dünya için büyük önem arz ediyor. Bu da Güneş Enerji Santrallerini vazgeçilmez bir unsur olarak ön plana çıkarıyor. Bu kapsamda yenilenebilir kaynaklar için çalışma yapan Abdioğulları global pazarlarda rekabet eden bir firma olarak son 5 yılda ulaştığı 16,5 MW üzeri enerji gücü ile kendi Güneş Enerji Santrallerini kurmuş olup enerjiyi verimli kullanarak doğal çevrenin korunmasına yönelik olarak her geçen yılda GES gücünü arttırmaktadır." diye konuştu.

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Devler Ligi’nde 17 basamak sıçradı
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