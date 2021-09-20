Görüntüler büyük tepki çekmişti! Sıfır otomobillerde ’stokçuluk’ iddiası sonrası Ticaret Bakanlığı harekete geçti

Söz konusu olayla ilgili derhal müfettiş görevlendirilmesi yapılmıştır. Bayi tespit edilmiştir. Yapılan ilk incelemede 0 kilometre 239 aracın kiralanmak üzere bekletildiği bilgisi alınmıştır.Söz konusu işlemin muvazalı yada usulsüz olup olmadığı detaylı olarak incelenmektedir.

Görüntüler tepki çekmişti... Bakanlık harekete geçti! | Video

"GEREKEN İNCELEMELER HASSASİYETLE YÜRÜTÜLMEKTEDİR"

Bilindiği üzere ÖTV matrah değişikliği sonrası indirime giren araçların satışıyla ilgili vatandaşlarımızdan gelen şikayetler üzerine bakanlığımıza bağlı rehberlik ve teftiş kurulunu harekete geçirmiştik. Müfettişlerimiz gereken incelemeleri hassasiyetle yürütmektedir.