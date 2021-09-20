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Giriş Tarihi: 20.9.2021 11:00

GÜNSEL, dünya otomotiv vitrininde

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
GÜNSEL, dünya otomotiv vitrininde

KKTC’nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Uluslararası Otomobil Fuarı (IAA Mobility) ile dünya vitrinine çıktı. GÜNSEL, Aralık ayında Londra’da, Şubat 2022’de Cenevre’de ve Nisan 2022’de ise Pekin’de düzenlenecek otomotiv fuarlarına da katılarak ilk modeli B9’u otomotiv dünyasının en önemli fuarlarında dünyaya tanıtacak.

7-12 Eylül tarihleri arasında Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen IAA MOBILITY, dünyanın önemli otomobil fuarlarından biri olarak öne çıkıyor. Pek çok uluslararası otomotiv markasının yeni modellerini gün yüzüne çıkardığı fuar, dünya otomotiv piyasasına yön veren üreticileri, tedarikçileri ve son kullanıcıları bir araya getirdi. Pandemi sonrasında düzenlenen ilk otomobil fuarı olan IAA MOBILITY'nin ardından başta Londra, Cenevre ve Pekin olmak üzere pek çok kentte otomobil fuarları düzenlenmeye devam edecek.

IAA MOBILITY'ye katılarak ilk kez dünya vitrinine çıkan KKTC'nin elektrikli otomobili GÜNSEL'in ilk lansmanı 20 Şubat 2020'de Girne'de yapılmıştı. Sonrasında 18-21 Kasım 2020 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen MÜSİAD EXPO 2020 Fuarı ile Türkiye lansmanını da gerçekleştiren GÜNSEL'in Avrupa'daki ilk durağı ise Almanya Münih oldu.

Fuarda KKTC'yi ve Türk dünyasını büyük bir gururla temsil ettiklerini söyleyen Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "KKTC'mizin yerli ve milli otomobili GÜNSEL ile katıldığımız IAA Mobility'de GÜNSEL'imizi dünya otomotiv vitrinine çıkardık. Diğer yandan diğer otomobil üreticileri ve tedarikçilerle bir araya gelerek, geleceğin teknolojilerini ve otomotiv dünyasındaki gelişmeleri yakından gözlemleme fırsatı yakaladık" dedi.

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GÜNSEL, dünya otomotiv vitrininde
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