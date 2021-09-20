Mikro işletmeler korumaya alındı

Hükümet, salgınla mücadele döneminde ekonomik faaliyetleri olumsuz etkilenen esnafa, küçük işletmelere dört koldan sahip çıktı. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi de
(KOSGEB) salgın döneminde kesintisiz olmak üzere küçük işletmelere, girişimcilere yılda 2 milyar lira devlet kaynaklı destek sağladı. Bu yıl 140 bin esnafa 17 milyar lira faiz indirimli kredi temin edildi. Salgından etkilenen mikro ve küçük işletmelere haziranda başlatılan 5 milyar liralık destek programı büyük ilgi gördü. Mikro işletmelere 30 bin, küçük işletmelere 75 bin liralık destek kapsamında ödeme yapılıyor.
ANINDA YANITLANIYOR
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
, kredi faiz destek programından Temmuz 2018'den bu yana Türkiye
genelinde yaklaşık 17 bin işletmenin yararlandığını belirterek, "KOSGEB'e destek başvurusu yapan veya kabul edilen işletmelerin işlemlerini sorunsuz halledebilmelerine yönelik çeşitli önlemler alındı. Kurum içi web sayfasındaki cevapsız çağrılar listelenerek kendilerine geri dönüş yapılıyor" değerlendirmesini yaptı. İşini kurmak isteyen kadın girişimcilere 375 bin liraya varan mali destek sağlandığını belirten Bakan Varank, "Kadın girişimcilerin yararlanabileceği girişimci işletmeler KOBİ finansman desteği programı yürürlüğe alınarak işletme başına 70 bin lira kredi üst limiti için 10 puanlık faiz desteği sağlanmıştır" dedi.
DİJİTAL DÖNÜŞÜME DESTEK
İş Birliği Destek Programı
ile KOBİ'lere rekabet avantajı sağlayacak işbirliği projelerine 10 milyon liraya kadar kaynak sağladıklarını belirten Bakan Varank, "KOBİGEL Programı
ile teknolojiyi imalat süreçlerine entegre eden KOBİ'lere son 2 yılda 120 milyon liraya yakın destek sağladık, bunu 350 milyon liraya çıkartacağız. TÜBİTAK
tarafından sanayiye yönelik dijital dönüşüm alanındaki 5 bini aşkın projeye sağladığımız destek tutarı 4 milyar liraya ulaştı " bilgisini verdi. Salgından etkilenen imalatçı mikro ve küçük işletmelere hızlı destek programının ikinci faz başvuruları da temmuz ayı itibarıyla alınarak ödemelere başlandı. Programda destek üst limiti mikro işletmeler için 30 bin lira, küçük işletmeler için de 75 bin lira olarak belirlendi.
ÖDEME 2024 YILINDA KADAR
BİR yıl önceki istihdamını koruyan mikro ölçekli işletmeler 3 ayda toplam 30 bin, küçük işletmeler de üç ayda 75 bin lira destek almış olacak. Programa başvuruda bulunan işletmeler üç yıl boyunca ödeme yapmıyor. İşletmeler kullandıkları kredileri 2024 yılından sonra dörder aylık dönemler halinde 6 taksit olarak ödeyecek. Kredi teminatsız, faizsiz geri ödemeli olarak veriliyor.