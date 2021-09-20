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Giriş Tarihi: 20.9.2021

Pandemide PTT’de 519 milyon işlem yapıldı

Pandemide PTT’de 519 milyon işlem yapıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkili olduğu Mart 2020-Ağustos 2021 döneminde PTT'de 519 milyon işlem yapıldığını belirterek, "5.4 milyon hanenin yardım parası evlere ulaştırıldı" dedi. Karaismailoğlu, 4 bin 473 şubesi bulunan PTTBank'ın, vatandaşların hayatını kolaylaştırdığını bildirdi. Karaismailoğlu, 3 bin 419 PttMatik ile hizmet veren PTT'nin, 40 mobil araçla da vatandaşların taleplerini karşıladığını belirterek, PTTBank'ın salgın sürecinde aldığı önlemlerle vatandaşlara kesintisiz hizmet verdiğini ifade etti. PTTBank'ta bu yılın 8 aylık döneminde de yapılan işlem sayısının 226 milyona ulaştığını aktaran Karaismailoğlu, PTTkart sayısının 6.6 milyona, Otoyollarda Hızlı Geçiş Sistemi müşteri sayısının da 15 milyona yaklaştığını bildirdi.
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Pandemide PTT’de 519 milyon işlem yapıldı
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