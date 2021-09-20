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Giriş Tarihi: 20.9.2021 23:00 Son Güncelleme: 21.9.2021 00:05

THY Avrupa ikincisi oldu

AA
THY Avrupa ikincisi oldu

Türk Hava Yolları (THY), günlük 1221 sefer yaparak Avrupa'da en çok uçuş icra eden 2. hava yolu oldu

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL), 13-19 Eylül'deki hava trafiği verilerine göre, Avrupa'da 169 bin 471 uçuş icra edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamındaki kısıtlamaların büyük oranda kalkmasıyla İrlandalı Ryanair, günlük 2 bin 345 uçuşla Avrupa'nın en çok uçan hava yolu olarak kayıtlara geçti.

THY, günlük 1221 uçuşla 2. sırada yer alırken, Easyjet 1071 seferle 3. sırayı aldı.

Raporda, söz konusu tarihlerde icra edilen uçuşların salgın dönemi öncesindeki 2019 dönem istatistiklerinin yaklaşık yüzde 70,2'sine denk geldiği belirtildi.
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THY Avrupa ikincisi oldu
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