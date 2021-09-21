2022’de limanlarımızda daha fazla yolcu gemisi göreceğiz

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, Miami'deki fuarda dünyanın en büyük kruvaziyer operatörleri ile bir araya geleceklerini belirterek, "Kruvaziyer firmaları ile ülkemizin limanlarını 2022 programlarına dahil etmeleri için görüşmeler gerçekleştireceğiz" dedi. Küresel kruvaziyer turizminin pandemi öncesi 28 milyon yolcunun tercih ettiği, 35 milyar dolar büyüklüğe ulaştığını belirten Öztürk, sektörün Covid-19 küresel salgını nedeniyle 2020 yılında ani duruşa geçtiğini, çok sayıda geminin geri dönüşüme gönderildiğini söyledi.

Öztürk, "Firmalar, sağlık protokolleri doğrultusunda 2021 sezonuyla birlikte az sayıda gemi, sınırlı sayıda liman ve yolcu ile adeta test sürüşü niteliğinde seferler yaptı. Bu seferlerin verdiği moral ve aşılama çalışmaları ile 2022 sezonundan itibaren daha fazla geminin sefere çıkması beklenmektedir. Hiçbir gemi limanda beklemek için yapılmamıştır. Pandeminin gidişatına bağlı olarak seferlerin artacağını, bir gemiyi diğer gemilerin izleyeceğini düşünüyoruz. İMEAK Deniz Ticaret Odası olarak her platformda ülkemiz limanlarını ve kruvaziyer sektörünü anlatmaya devam edeceğiz. Yeni sezonda çok sayıda yolcu gemisini Türk limanlarında göreceğimize, seferlerin suya atılan bir taş misali halka halka büyüyerek ülkemiz limanlarını kapsama alanına alacağına inanıyoruz" diye konuştu.

TANITIMA ARA VERMEDEN DEVAM



Türk limanlarının 2013'te 2 milyon 240 bin yolcu ile rekor kırdığını ifade eden Öztürk, kruvaziyer operatörlerinin Çin başta olmak üzere Uzakdoğu'ya yönelmesi, Arap Baharı sonrası bölgeye yönelik güvenlik algısı nedeniyle 2018'de gemi sayısının 250'ye, yolcu sayısının ise 220 bine düştüğünü söyledi. 2019 yılında başlayan yeniden yükselişin ise pandemiye kadar devam ettiğini belirten Öztürk, kruvaziyer endüstrisinin pandemi koşullarına hızla uyum sağladığını ifade etti.



Öztürk, şöyle konuştu: "İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi olarak da 2014 yılından bu yana ABD'de yapılan dünyanın en önemli kruvaziyer platformu olan Seatrade Cruise Global Fuarı'na katılıyoruz. Özellikle 2018 Fuarı'nda kruvaziyer operatörleriyle yaptığımız verimli ikili görüşmeler neticesinde önemli bağlantılar kurduk. Fakat pandemi nedeniyle beklentilerimiz gerçekleşmedi. Moralimizi bozmayacağız, tanıtım çalışmalarına ara vermeden devam edeceğiz. İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın 2019'da üye olduğu, dünyanın en büyük kruvaziyer limanlar örgütü Akdeniz Kruvaziyer Limanlar Birliği-MedCruise toplantılarına düzenli şekilde katılıyoruz. 31 ülkede 140 limanı ve 34 kurumsal üyeyi temsil eden bu kuruluş nezdinde Akdeniz'de sektörü geliştirecek çabalara katkı koyuyoruz".





REZERVASYONLAR İYİMSERLİĞİ GÜÇLENDİRİYOR



İzmir'in kruvaziyerde dört kez üst üste Avrupa'nın en iyi destinasyonu seçildiğini vurgulayan Öztürk, "İzmir'e seferler 2003 yılında sadece 3 bin yolcu ile başladı. 2012'de 552 bin yolcuyu gördük. Kentimize en son 2017 yılında küçük yolcu gemileri yanaştı. Akdeniz'de seferlerin hızlanması ve İstanbul Galataport Limanı'nın hizmete girmesi ile birlikte uzun bir aradan sonra İzmir'de yolcu gemilerini görmeyi umuyoruz. Ege Ports Kuşadası Limanı'nın gelecek yıl 650 rezervasyon alması, MSC Cruise firmasının Türkiye hareketli seferlere başlayacağını açıklaması iyimserliğimizi güçlendiriyor. Seferlerin 2022 yılından itibaren ivmesini artıracağını ve daha sonraki yıllarda güçlü bir toparlanma yaşanacağını düşünüyoruz. Yıllık üç milyon yolcuyu ağırlamayı planlayan İstanbul Galataport Limanı'nın da desteği ile İzmir'in önemli bir uğrak noktası haline geleceğini tahmin ediyoruz" dedi.