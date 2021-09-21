Gökyüzünden TEKNOFEST daveti





ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLK KEZ TEKNOFEST'TE

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), ilk kez katılacağı TEKNOFEST'te orman yangınlarında kullandığı İnsansız Hava Araçları (İHA), komuta helikopterleri, arazözler, su tankerleri, insansız kuleler, karar destek sistemi, araç takip sistemi (Arvento) ve Yangın-Cell gibi sahip olduğu teknolojileri sergileyecek. Ayrıca, bu yıl geliştirilen ve depremlerin ormanlara olan etkilerini simüle eden 'deprem simülasyonu' ile rüzgârların etkisini gösteren 'rüzgâr simülasyonu' OGM tarafından festivalde gösterilecek. Festivale katılanlara anlık olarak İHA'lardan ve kule kameralarından gelen görüntülerin nasıl takip edildiği, araçların yangın mahalline nasıl sevk edildiği ve koordinasyonun nasıl sağlandığı canlı olarak izletilecek.