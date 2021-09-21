İzmir’de TOKİ’den yatırıma uygun ev fırsatı! 267 konut için müzayede gerçekleşecek





BAŞVURU VE AÇIK ARTIRMA ŞARTLARI BELLİ OLDU



Gerekli şartları yerine getiren vatandaşlar 30 Eylül tarihinde yapılacak açık artırmaya katılabilecek. Başvuru yapacak vatandaşların Türkiye Halk Bankası aracılığı ile gerekli işlemleri yapabileceği belirtildi. Teklif alma sonrası Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalatma işlemleri yine anılan banka tarafından belirlenecek, Temerküz Şube aracılığı ile yürütülecek. Ayrıca, müzayede gününde de başvuru kabul edilecek. Açık artırmanın kayıt ve bayrak işlemleri, sosyal mesafe kurallarını uygulamak amacıyla İzmir salonunda saat 07.30, İstanbul salonunda saat 08.30 itibari ile başlayacak. Konutlar, kayıt işlemlerini tamamlamamış katılımcıları beklemeksizin saat 10.30'da teklif alımına açılacak.