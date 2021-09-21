Leasingde sözleşme sayısı ikinci çeyrekte ikiye katlandı

Türkiye
ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21.7 ile 1999 yılından itibaren açıklanan yeni serideki en yüksek büyüme rakamına ulaştı. İkinci çeyrekteki büyümenin yüzde 57'si yatırım ve net dış talepten geldi. Sanayinin ikinci çeyrekte büyümeye katkısı 7.5 puana yaklaştı. Geçen yıl ikinci çeyrekte yüzde 17. 7 küçülen imalat sanayi de bu yıl ikinci çeyrekte yüzde 43.4 büyüme gösterdi. Yüzde 20.3 büyüyen yatırımlar büyümeye 5.37 puanlık katkı sağladı. Yatırımların ayrıntısına bakıldığında makine ve teçhizat yatırımlarında yüzde 35.2'lik büyüme dikkat çekici.
YATIRIMA LEASİNG KATKISI
Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekteki hızlı büyümesinde sanayi ve yatırımlar ön plana çıkarken, bu yatırımların finansmanında leasing
sektörünün de katkısı tarihi seviyelere ulaştı. Yatırım malının mülkiyetinin finansal kiralama
şirketinde kalarak, önceden belirlenen kiralar karşılığında, kullanım hakkının kiracıya verilmesi ve sözleşmede belirlenen satın alma opsiyonu üzerinden sözleşme süresi sonunda mülkiyetin kiracıya geçmesini sağlayan bir finansman aracı olan leasing (finansal kiralama) sektörünün ekonomiye katkısı her geçen yıl büyüyor. Leasing sektörün aktif büyüklüğü önceki yılın ilk yarısına göre, yüzde 25.4 artışla 79 milyar 763 milyon liraya çıkarken, leasing alacakları aynı dönemde yüzde 21.4 büyümeyle 63 milyar 411 milyon liraya ulaştı. 2019'da Türkiye'deki toplam makine-teçhizat yatırımı 417 milyar TL iken 2020 yılında söz konusu tutar 576 milyar liraya yükseldi. Bu yatırımların 2019 yılında yüzde 2.68'i, 2020 yılında ise önemli bir artış ile yüzde 3.5'i leasing kanalıyla yapılan makine-teçhizat yatırımlarından oluştu.
6 AYDA 156.2 MİLYAR TL HACİM
Sektörün müşteri sayısı yılın ikinci çeyreğinde 35 bin 298'e ulaştı. 2020'nin ilk altı ayında 9.4 milyar lira olan işlem hacmi, bu yılın aynı döneminde yüzde 61 artarak 15.2 milyar liraya ulaştı. İşlem hacmi dolar
bazında ise yüzde 31'lik büyüme ile 1 milyar 895 milyon dolara çıktı. Aynı dönemlerde sözleşme adetleri ise yüzde 78'lik artışla 5 bin 408'ten 9 bin 611'e yükseldi. Leasing sektöründeki gelişim, ekonomide yüzde 21.7'lik büyümenin yaşandığı ikinci çeyrekte daha da belirginleşti. 2021'in ikinci çeyreğinde işlem hacmi TL bazında yüzde 60 artarak 8.3 milyar lirayı geçerken, dolar bazında ise yüzde 31'lik büyüme ile 990.9 milyon dolara çıktı. Aynı dönemde sözleşme sayısı yüzde 93 artışla 2 bin 533'ten 4 bin 896'ya yükseldi. 2021 yılı sonunda leasing işlemleri yoluyla ekonomiye sağlanan katkının 4 milyar doları aşması bekleniyor.
YÜZDE 1'LİK KDV AVANTAJI
Yatırımcılara sağlanan yüzde 1'lik KDV avantajının yanı sıra leasing şirketlerinin satın alma ve operasyon servislerinin uzmanlıkları özellikle konuyla ilgili kadro istihdam etmeyen küçük ve orta ölçekli firmaları risklerden koruyor.
YATIRIMLARA FİNANSMAN
ORTA ve uzun vadeli bir yatırım kredisi olan leasing, yeni yatırım yapan, işletmesini büyütmek isteyen, kapasite artışına yönelik makine ve teçhizat yatırımı planlayan küçük işletme, KOBİ, ticari ve kurumsal nitelikli her tür işletmenin vazgeçilmez finansman araçları arasında yer alıyor. Yatırımcı adına neredeyse bütün operasyonlarını yöneten leasing şirketleri işletmelerin hayatını kolaylaştırıyor.
NAKİT AKIŞINA KATKI
Geri ödeme koşullarının çoğunlukla vade boyunca değişmemesi, daha hızlı kredi tahsisi yapılması sektörün sağladığı faydalar arasında yer alıyor. Aylık kira ödemeleri ile satın alma yapılması da işletmelerin nakit akışlarını düzenliyor.
İNŞAAT VE TEKSTİLİN PAYINDA HIZLI ARTIŞ
LEASING sektörünün işlem hacminin sektörel bazdaki dağılımı ekonomide yaşanan büyümenin de aynasını oluşturdu. İş ve inşaat makinelerinin 2020'nin ilk yarısında yüzde 14.7 olan payı, bu yılın aynı döneminde yüzde 24.1'e çıktı. Tekstil makinelerinin payı yüzde 9.8'den 12.4'e, karayolu taşıtlarının payı yüzde 9.2'den 11.9'a yükseldi. Gayrimenkul payı ise yüzde 21.1'den 5.6'ya geriledi. Tarim ve hayvancılık makinelerinin payı ise 2 kata yakın artarak yüzde 2.9'dan 5.6'ya fırladı.
LEASINGİN AVANTAJLARI
Orta ve uzun vadeli finansman: Firmalar, orta ve uzun vadeli finansman imkanı ile yatırımlarını gerçekleştirebilirler.
Gayrimenkulun payı ise yüzde 21.projenin yüzde 100'üne kadar finansman imkanı sağlanabilir.
Esnek kira ödeme planı: Firmalar, nakit akışlarına uygun, kendilerinin belirleyeceği esnek kira ödeme planları ile yatırımlarını zorlanmadan gerçekleştirebilirler. Kira süresi boyunca değişmeyen sabit kira ödemeleri: Leasing işlemlerinde sözleşme süresi boyunca kiraların sabit kalması avantajı kullanılarak, ileriye dönük plan ve yatırımlar daha kolay yapılabilir.
Alternatif finansman imkânı: Firmalar yatırımlarını leasing yöntemiyle finanse ederek özkaynaklarını kullanmamış olurlar.
Amortisman: Alımı gerçekleştirilen ekipmanlar için amortisman kiracı tarafından ayrılır. Aylık ödemelerin faiz kısmı kiracı tarafından gider kaydedilir.
Vergi, resim, harç muafiyeti: Leasing sözleşmeleri ve Leasing için teminat alınmasına ilişkin işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan istisnadır.
Operasyonel kolaylık: Tüm satınalma ve ithalat işlemleri leasing şirketi tarafından gerçekleştirilir. Firmalar satınalma ile ilgili operasyonel yüklerden kurtulurlar.