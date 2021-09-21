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Giriş Tarihi: 21.9.2021 09:25

Özelleştirme İdaresi Bodrum'daki 3 taşınmazı satacak

AA
Özelleştirme İdaresi Bodrum’daki 3 taşınmazı satacak

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Muğla'nın Bodrum ilçesindeki 3 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirecek.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ihale ilanına göre, söz konusu taşınmazlar, Bodrum'un Konacık, Bitez ve Gökçebel mahallelerinde yer alıyor.

Geçici teminat tutarı, Konacık'taki taşınmaz için 1 milyon lira, Bitez'deki taşınmaz için 3 milyon lira ve Gökçebel'deki taşınmaz için 2,5 milyon lira olarak belirlendi.

Taşınmaz ihalelerine katılacak teklif sahiplerinin, her bir taşınmaz için ayrı teklif sunması ve teklifle şartnamede istenilen belgeleri ÖİB'ye son teklif verme tarihi olan 2 Ekim 2021 saat 18.00'e kadar elden teslim etmesi gerekiyor.

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Özelleştirme İdaresi Bodrum'daki 3 taşınmazı satacak
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