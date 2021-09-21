1915 Çanakkale Köprüsü her yıl 737 milyon lira tasarruf sağlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çalışmalar için kurulan "kedi yolundan" gerçekleştireceği inceleme öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomisinin omurgasını oluşturan Marmara ve Ege bölgelerini tam otoyol ağı ile birbirine bağladıklarını belirtti.

İstanbul-İzmir Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün de dahil olduğu toplam 400 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu'nu trafiğe açtıklarını anımsatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"HER YIL TOPLAM 737 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLAYACAĞIZ"

"1915 Çanakkale Köprüsü ve 101 kilometre uzunluğundaki Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun da hizmete girmesiyle Marmara Otoyol Entegrasyonu, tam anlamıyla sağlanmış olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü, feribotla 30 dakikada geçilen ancak bekleme süresiyle ve hava durumuna göre çoğu zaman saatler süren Çanakkale Boğazı'ndan geçiş süresini, 6 dakikaya indirecek. Proje tamamlandığında yıllık zaman tasarruf tutarı, 624 milyon liraya, akaryakıt tasarruf tutarı ise 113 milyon liraya ulaşacak. Kısaca her yıl toplam 737 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Artık uzun kuyruklar nedeniyle dur-kalk yapan, bu esnada ciddi yakıt israfına ve hava kirliliğine neden olan araçlar olmayacak diyebiliriz."

Bakan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Çanakkale Otoyol Projesi'nin, özellikle Ege, İç Anadolu'nun batısı, Adana-Konya aksı ve Batı Akdeniz ile Trakya-Avrupa arasındaki yük ve yolcu taşımacılığında İstanbul'a önemli bir alternatif olacağına dikkati çekti.

"DÜNYADA YENİ TEKNİK ATILIMLARA DA İLHAM VERECEKTİR"

Otoyolun, Balıkesir civarında İstanbul-İzmir Otoyolu'na bağlanmasıyla İzmir, Aydın, Antalya gibi turizm merkezlerinin Avrupa ülkeleri ile arasındaki mesafenin kısalacağını vurgulayan Karaismailoğlu, bu durumun turizm sektörünün gelişimine önayak olacağını aktardı.

"TEKNOLOJİK GÖRKEMİYLE TÜM DÜNYANIN GÖZÜ 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDE"

Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin kara yolu ulaşım projeleriyle entegrasyonunu da 1915 Çanakkale Köprüsü'nün sağlayacağını ifade eden Karaismailoğlu, "Kısacası proje, köprünün konumundan kaynaklı olarak sadece boğazın iki yakasını değil, bölgedeki ve bölgeyle bağlantılı coğrafyalardaki milyonlarca insanı her anlamda birbirine bağlayacaktır. Teknolojik görkemiyle tüm dünyanın gözünü diktiği köprümüzü inşa ederken tarihe tanıklık ettiğimizin farkında ve sorumluluğundayız. Gelecek vizyonumuzun en önemli unsurlarından biri, ülkemizin rekabet gücüne ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunan, emniyetli, ekonomik, konforlu, çevreye duyarlı, kesintisiz ve sürdürülebilir bir ulaştırma sistemi oluşturmaktır. Bu çerçevede, gelecekte görmeyi hedeflediğimiz Türkiye fotoğrafını daha da netleştirmekteyiz." dedi.

Türkiye'nin bütünsel kalkınma odaklı mobilite, dijitalleşme, lojistik dinamiklerle şekillenen, yeni, etkin ve iddialı bir süreci ulaşımın her modunda başarıyla yönettiğini dile getiren Karaismailoğlu, "1915 Çanakkale Köprüsü, hem bölgesinin hem de Türkiye'nin kalkınmasına ciddi faydalar sağlayacak. Projemizin ivme kazandıracağı sanayi, ticaret, tarım ve hizmet sektörleri ile halkımız kazanacak. 1915 Çanakkale Köprüsü, hem ülkemizde hem de dünyada yeni teknik atılımlara da ilham verecektir. 1915 Çanakkale Köprüsü ulaşım, ticaret ve kalkınma hedeflerine hizmet eden bir proje olmanın çok ötesindedir. Bu eser, aziz şehitlerimizin hatırasını da bağrında taşıyan eşsiz bir abide, destan yazan ecdadımıza bir armağan olacak." değerlendirmesini yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu inşa çalışmalarını başarıyla yürüten yüklenici firma ve Karayolları Genel Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu inşa çalışmalarını başarıyla yürüten, projeyi bu aşamaya getiren en üst kademesinden en alt kademesine kadar tüm yüklenici firma ve Karayolları Genel Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ediyor, başarılarının devamını temenni ediyorum."

Basın toplantısında, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt ile siyasi partilerin il başkanları hazır bulundu.