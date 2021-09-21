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Giriş Tarihi: 21.9.2021 09:07

TEKNOFEST başlıyor

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
TEKNOFEST başlıyor

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali bu yıl dördüncü kez kapılarını ziyaretçilerine açıyor. Sabah saatlerinden itibaren festivale katılacak olan yarışmacı ve görevliler salgın önlemleriyle alana giriş yaparken sahne önü müzik etkinlikleri ile başlayacak festival daha sonra açılış töreni yapılacak

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürütücülüğünde, Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali yıl dördüncü kez kapılarını ziyaretçilerine açıyor



İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki festivalde, salgın nedeniyle daha önceden HES kodları sorgulanarak kayıt yaptıran ziyaretçiler kabul edilecek
Kayıt zorunluluğu bulunmayan 18 yaş altı ziyaretçiler ise, yetişkin birinin refakati ile katılım sağlarken günlük ziyaretçi sayısı ise 100 bin olarak sınırlandırıldı



Sabah saatlerinden itibaren festivale katılacak olan yarışmacılar ve görevliler salgın önlemleriyle alana giriş yaptılar

Sahne önü müzik etkinlikleri ile başlayacak festival daha sonra açılış töreni yapılacak

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