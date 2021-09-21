TEKNOFEST başlıyor

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürütücülüğünde, Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali yıl dördüncü kez kapılarını ziyaretçilerine açıyor





İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki festivalde, salgın nedeniyle daha önceden HES kodları sorgulanarak kayıt yaptıran ziyaretçiler kabul edilecek

Kayıt zorunluluğu bulunmayan 18 yaş altı ziyaretçiler ise, yetişkin birinin refakati ile katılım sağlarken günlük ziyaretçi sayısı ise 100 bin olarak sınırlandırıldı





Sabah saatlerinden itibaren festivale katılacak olan yarışmacılar ve görevliler salgın önlemleriyle alana giriş yaptılar



Sahne önü müzik etkinlikleri ile başlayacak festival daha sonra açılış töreni yapılacak