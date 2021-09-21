TEKNOFEST’te TOGG’a büyük ilgi

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır "Halka açık ilk sergilenmesi. Projesi 2019 yılının son günlerinde Cumhurbaşkanı tarafından kamuoyuna tanıtılmış ondan sonra biraz da sessiz ve yoğun şekilde bugünlere geldi.2022 yılı sonunda yollara çıkması hedefleniyor. Büyük bir ivme ile proje devam ediyor. TOGG ilk kez TEKNOFEST' te bütün kamuoyu ile buluşmuş oldu. Büyük bir ilgi var. Ümidimiz 2022 yılı sonunda yollarda görebilmek" dedi.

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