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Giriş Tarihi: 21.9.2021 16:53 Son Güncelleme: 21.9.2021 17:00

TEKNOFEST’te TOGG’a büyük ilgi

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
TEKNOFEST’te TOGG’a büyük ilgi

Elektrikli yerli otomobil üreticisi Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından tasarlanan araçta ilk kez TEKNOFEST’te kamuoyu ile buluştu. TOGG’ u yakından inceleyen ziyaretçiler bol bol fotoğraf çektirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır "Halka açık ilk sergilenmesi. Projesi 2019 yılının son günlerinde Cumhurbaşkanı tarafından kamuoyuna tanıtılmış ondan sonra biraz da sessiz ve yoğun şekilde bugünlere geldi.2022 yılı sonunda yollara çıkması hedefleniyor. Büyük bir ivme ile proje devam ediyor. TOGG ilk kez TEKNOFEST' te bütün kamuoyu ile buluşmuş oldu. Büyük bir ilgi var. Ümidimiz 2022 yılı sonunda yollarda görebilmek" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir SABAH TV'ye konuştu: Yeni projeler gelecek mi? TEKNOFEST'te Bakan Varank'a gülümseten soru: Abi 0-100 KM kaç saniye?

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TEKNOFEST’te TOGG’a büyük ilgi
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