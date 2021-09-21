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Giriş Tarihi: 21.9.2021 09:44

THY iç hat uçuşlarına ikrama başlıyor

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
THY iç hat uçuşlarına ikrama başlıyor

Türk Hava Yolları salgın nedeniyle ara verdiği iç hat uçuşlarındaki ikram servisine yeniden başlıyor.

Salgın nedeniyle yolcuların ve uçuş ekiplerinin seyahat sağlığını korumak amacıyla 25 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla durdurulan ikramlar dünya çapında artan aşılama sayısı ve alınan tedbirlerin etkisiyle yolcular ile yeniden buluşmuş olacak. THY, 22 Eylül Çarşamba günü itibarıyla iç hat uçuşlarında ikram servisini yeniden başlatıyor. Dış hat uçuş ikramları ise uçuş süresine ve destinasyon kurallarına bağlı olarak farklı seçeneklerde sunuluyor.

Türkiye'deki 46 havalimanına düzenlenecek uçuşlarda ekonomi sınıfında verilecek ikramlarda soğuk sandviç, meze, meyve suyu ve su servisi yer alırken business sınıfı servisinde ise soğuk tepside meze tabağı, tatlı ve salata tabağı Türk Hava Yolları yolcularına sunulacak. İkramların yanında sıcak ve soğuk içecek çeşitleri de yeniden gökyüzündeki yerini alacak.

THY Basın Müşaviri Yahya üstün yeninden başlayacak ikram servisleri ile ilgili olarak "Gökyüzündeki favori restoranınız yeniden açılıyor. Eşsiz lezzete sahip Türk Hava Yolları ikramları, çarşamba günü itibarıyla iç hat uçuşlarımızda seyahat edecek misafirlerimizle buluşuyor" dedi

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THY iç hat uçuşlarına ikrama başlıyor
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