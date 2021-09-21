Zeki Kıvanç: 210 milyar hedefimize ulaşacağız

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 2021 Ağustos verilerini değerlendiren Kıvanç, "Türkiye'nin 2021 yılı Ağustos ayında ihracatının önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,8 artış ile 18 milyar 912 milyon dolar oldu. 2021 Ocak-Ağustos dönemi 8 aylık toplam ihracat ise 140,2 milyar dolara ulaştı. İnşallah yıl sonunda 210 milyar hedefimize ulaşacağız" dedi.

Adana olarak ihracatındaki artışın her yıl katlanarak devam etmesini beklediklerini kaydeden Kıvanç, "Ümit ediyorum ki Adana olarak Türkiye'nin ihracatından alacağımız pay her geçen gün artacaktır. Adana Sanayi Odası olarak yatırım ortamı için sinerji yaratma çalışmalarına devam ederken üretim istihdam ve ihracatı artırma hedefleri doğrultusunda üye firmaların gelişimine, katma değeri yüksek ürünlerin üretimine ve ihracatına odaklanıyoruz. Adana mevcut potansiyeli ve önümüzdeki dönemde gerçekleştireceği yatırımlar ile birlikte Türkiye'nin ihracatına katkı yapacaktır. Birlikte çalışıp üretmeye ve daha çok ülkeye fazla ürün ihraç etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.