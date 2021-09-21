Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Zeki Kıvanç: 210 milyar hedefimize ulaşacağız
Giriş Tarihi: 21.9.2021 09:56

Zeki Kıvanç: 210 milyar hedefimize ulaşacağız

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Zeki Kıvanç: 210 milyar hedefimize ulaşacağız

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili ve Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Adana’nın ihracatının Haziran 2021’de ulaştığı aylık ihracat rekorunu Ağustos 2021’de 211,5 milyon dolar ile yenileyerek tarihinin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdiğini söyledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 2021 Ağustos verilerini değerlendiren Kıvanç, "Türkiye'nin 2021 yılı Ağustos ayında ihracatının önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,8 artış ile 18 milyar 912 milyon dolar oldu. 2021 Ocak-Ağustos dönemi 8 aylık toplam ihracat ise 140,2 milyar dolara ulaştı. İnşallah yıl sonunda 210 milyar hedefimize ulaşacağız" dedi.

Adana olarak ihracatındaki artışın her yıl katlanarak devam etmesini beklediklerini kaydeden Kıvanç, "Ümit ediyorum ki Adana olarak Türkiye'nin ihracatından alacağımız pay her geçen gün artacaktır. Adana Sanayi Odası olarak yatırım ortamı için sinerji yaratma çalışmalarına devam ederken üretim istihdam ve ihracatı artırma hedefleri doğrultusunda üye firmaların gelişimine, katma değeri yüksek ürünlerin üretimine ve ihracatına odaklanıyoruz. Adana mevcut potansiyeli ve önümüzdeki dönemde gerçekleştireceği yatırımlar ile birlikte Türkiye'nin ihracatına katkı yapacaktır. Birlikte çalışıp üretmeye ve daha çok ülkeye fazla ürün ihraç etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Zeki Kıvanç: 210 milyar hedefimize ulaşacağız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA