Elektrikli araç sigortası %15 daha pahalı

Robert Anderson
ilk elektrikli aracı 1832'de icat etti ancak elektrikli ve hibrit araçlar hayatımıza son yıllarda hızla girmeye başladı. Dünyadaki gelişmiş pazarlar ile kıyaslayınca Türkiye
'deki rakamlar henüz çok yüksek değil ancak artış hızı oldukça fazla. Türkiye'de ağustos sonu itibarıyla sekiz aylık elektrikli otomobil satışları bin 196'ya, hibrit otomobil satışları da 32 bin 885 ulaştı. Bu trend giderek hızlanacak.
ŞU ANDA FARKLI POLİÇE YOK
Çünkü dünya genelinde satılan binek araçların yarısının 2032'ye kadar elektrikli olması bekleniyor. Buna bir de Türkiye'nin otomobili olarak adlandırılan elektrikli TOGG
da eklenince Türkiye'deki filonun hızlı artmasına kesin gözüyle bakılıyor. Peki bu araçların yaygınlaşması ile birlikte sigorta tarafında nasıl değişiklikler olacak? Halihazırda birçok firma elektrikli araçlara farklı bir poliçe sunmuyor. Ancak birçok firma bu konu üzerinde çalışıyor. Bu araçlara özel bir sigorta ürünü geliştiriliyor. Çünkü elektrikli araçları fosil yakıtlı araçlardan ayıran özellikleri var. En büyük farklılık araçların fiyatları. Elektrikli araçlar daha pahalı. Bunun dışında elektrikli araçlarda olan pil, batarya ve güç kablosu gibi farklı parçaların fiyatları da farklı. Ayrıca bakımları da daha maliyetli. Tüm bu etkenlerden ötürü şu anda dünyada elektrikli otoların sigortaları ortalama yüzde 15 daha pahalı. Aracın fiyatına ve türüne göre değişse de elektrikli araçlarda sigorta maliyeti yüzde 10-25 arasında yüksek.
ARAÇLARIN FARKI POLIÇEYE YANSIYACAK
GENERALİ Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Erkan Işıksal
, elektrikli ve hibrit araçlar için klasik trafik veya kasko poliçelerinin yeterli olmayacağını düşündüklerini belirterek, "Özellikle elektrikli araçların pil/batarya ve güç kablosu gibi parçaları diğer klasik araçlara göre farklı olacağından bu farklılığın poliçelere yansıyacağını düşünüyoruz. Kasko poliçelerine hibrit ve elektrikli araçlar için ayrı teminatlar sağlayarak veya hibrit ve elektrikli araçlar için ayrı bir kasko ürünü geliştirerek, bu tür araçları günlük risklere karşı korumamız mümkün olacak. Biz yakın gelecekte hayatımızı yakından etkileyecek bu konuyu yakından takip ediyoruz ve sigorta ürünlerimizin geliştirilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.