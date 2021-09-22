Elektrikli araç sigortası %15 daha pahalı

Giriş Tarihi: 22.9.2021

Hibrit ve elektrikli araçlar hayatımıza çok daha hızlı dahil olmaya başladı. Bu araçların sigortaları dünyada yüzde 15 daha pahalı. Çünkü aracın fiyatından, batarya gibi parçalara kadar birçok farklı yönü var