Kamuya 100 bin yeni personel alınacak: Kamu personel alımları ilanları tek tek duyuruldu

SINAVA TABİ KAMU İŞÇİ ALIM İLANLARINA BAŞVURU İÇİN ALT PUAN SINIRI KAÇTIR?

Ön lisans ve lisans eğitim düzeyindeki işçi alım ilanlarına başvuru yapabilmek için B grubu kadrolar için en son yapılan geçerli KPSS'den en az 60 puan almak gerekiyor. Engelli ve eski hükümlü veya terörle mücadele sırasında malul sayılmayacak şekilde yaralanan statüsündeki işçi alım ilanlarına başvurulabilmesi için ise KPSS/EKPSS'ye girmiş olmak yeterli.