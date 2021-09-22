KOBİ‘ler ile gençler ihracata teşvik edilecek

Gelecek
yıl küresel ekonominin büyüme ivmesini sürdürmesi, küresel ticaret hacminin de buna eşlik etmesi beklenirken, Türkiye
31 Aralık itibarıyla ihracatta menzili artıran adımlara sahne olacak. Katma değeri yüksek ürün üreten ihracatçı rekabet avantajı, ihracat potansiyelinin yüksek olduğu ülkede alacak sigortası ve alıcı krediyle desteklenecek. Kredi Garanti Fonu
, katma değeri yüksek üretimi, nitelikli istihdamı uygun maliyetli selektif kredilerle destekleyecek. Eximbank
'ın uluslararası en iyi uygulamalara göre yeniden yapılandırılmasına ilişkin yasal düzenleme aynı tarihte yaşama geçirilecek. Yüksek teknoloji, katma değeri yüksek mal, hizmet üretimini gerçekleştirecek yeni nesil ihtisas serbest bölgeleri de aralıkta faaliyete başlayacak. Yurtdışı lojistik merkezler ile ihracatının potansiyel pazar, dağıtım kanallarına erişimi hızlandırılacak. Coğrafi uzak, ihracat potansiyeli yüksek ülkelerde ticareti geliştirmek için uzak ülkeler stratejisi uygulamaya girecek. Küçük işletmeleri, genç ve kadınları ihracata teşvik için yeni özel programlar devreye girecek.
UZAK ÜLKELER STRATEJİSİ
Orta Vadeli Programı
kapsamında Türkiye, mal ve hizmet ihracatında menzilini artıracak, bu kapsamda coğrafi olarak uzak, ihracat potansiyeli yüksek ülkelerle ticareti geliştirme hedefine yönelik "Uzak Ülkeler Stratejisi" uygulanacak. Programa göre, başta Gümrük Birliği
olmak üzere mevcut tercihli ticaret ve serbest ticaret anlaşmaları, hizmet ticaretini ve dijital ticareti de kapsayacak şekilde güncellenecek ve kapsamları genişletilecek.