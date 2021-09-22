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Giriş Tarihi: 22.9.2021

THY iç hat uçuşlarında ikrama tekrar başlıyor

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
THY iç hat uçuşlarında ikrama tekrar başlıyor
TÜRK Hava Yolları, koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl 25 Ağustos'ta ara verdiği iç hat uçuşlarındaki ikram servisini 22 Eylül'de yeniden başlatıyor. Türkiye'deki 46 havalimanına düzenlenecek uçuşlarda ekonomi sınıfında verilecek ikramlarda soğuk sandviç, meze, meyve suyu ve su servisi yer alırken business sınıfı servisinde ise soğuk tepside meze tabağı, tatlı ve salata tabağı sunulacak. Dış hat uçuş ikramları ise uçuş süresine ve destinasyon kurallarına bağlı olarak farklı seçeneklerde sunuluyor. THY Basın Müşaviri Yahya üstün "Gökyüzündeki favori restoranınız yeniden açılıyor. Eşsiz lezzete sahip Türk Hava Yolları ikramları, çarşamba günü itibarıyla iç hat uçuşlarımızda seyahat edecek misafirlerimizle buluşuyor" dedi.
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THY iç hat uçuşlarında ikrama tekrar başlıyor
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