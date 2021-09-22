THY iç hat uçuşlarında ikrama tekrar başlıyor

TÜRK Hava Yolları
, koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl 25 Ağustos'ta ara verdiği iç hat uçuşlarındaki ikram servisini 22 Eylül'de yeniden başlatıyor. Türkiye
'deki 46 havalimanına düzenlenecek uçuşlarda ekonomi sınıfında verilecek ikramlarda soğuk sandviç, meze, meyve suyu ve su servisi yer alırken business
sınıfı servisinde ise soğuk tepside meze tabağı, tatlı ve salata tabağı sunulacak. Dış hat uçuş ikramları ise uçuş süresine ve destinasyon kurallarına bağlı olarak farklı seçeneklerde sunuluyor. THY
Basın Müşaviri Yahya üstün
"Gökyüzündeki favori restoranınız yeniden açılıyor. Eşsiz lezzete sahip Türk Hava Yolları ikramları, çarşamba günü itibarıyla iç hat uçuşlarımızda seyahat edecek misafirlerimizle buluşuyor" dedi.