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Giriş Tarihi: 22.9.2021 15:39 Son Güncelleme: 22.9.2021 15:40

THY Teknik, yeni hava aracı "Esinti" ile TEKNOFEST'te

AA
THY Teknik, yeni hava aracı Esinti ile TEKNOFEST’te

THY Teknik AŞ yeni hava aracı "Esinti"yi TEKNOFEST'te tanıtıyor.

THY Teknik'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Gökyüzünde artık yeni bir #Esinti var. Turkish Technic olarak yeni hava aracımız #Esinti'yi sizlere sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yeni hava aracımız #Esinti, 26 Eylül'e kadar festival alanında sizleri bekliyor." denildi.

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THY Teknik, yeni hava aracı "Esinti" ile TEKNOFEST'te
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