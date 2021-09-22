Uluslararası kuruluşlardan dikkat çeken tahmin: Türkiye OECD’de büyüme lideri olacak

Dün yayımlanan rapora göre Türkiye büyümede G20'de Hindistan ve Çin'den sonra üçüncü, OECD'de ise ilk sırada yer alacak. OECD, Türkiye için sene sonu manşet enflasyon tahminini 17.8'e yükseltti. OECD, dünya ekonomisinin COVID- 19 krizinin en ağır dönemi olan geçen yıl yaşadığı yüzde 3.4 daralmadan sonra bu yıl yüzde 5.7 büyüyeceğini tahmin etti. OECD böylece bir önceki büyüme tahminini 0.1 puan aşağı çekmiş oldu.