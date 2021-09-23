AK Parti’li milletvekilleri spekülatörlere isyan etti! Fiyatlar böyle artıyor

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, zincir marketleri üzerinden fiyatların nasıl arttığına ve çözüm yollarına ilişkin detaylı bir rapor hazırlayıp Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezine sunduğunu belirtti. Özkaya, "Gıda enflasyonunun bir sebebi de olan bu marketlere odaklanmak gerekiyor" dedi.
NEDEN FİYATLAR ARTIYOR?
Özkaya, gıda fiyatları spekülasyonu nasıl yapıldığına ilişkin tespitlerini şöyle anlattı:
"Zincir marketler köylere kadar girmişler. Bir tek eleman çalıştırıyor, istihdama da katkıları yok. Okullar açılırken kırtasiye, bayramda kurban, beyaz eşya satıyorlar. Bu durum birçok sektörü öldürüyor. Sermaye de belirli gruplarda toplanıyor, tekelcilik oluyor.
Örneğin, patates ve soğanı gidip üreticiden ucuza 100 bin ton 200 bin ton alıyorlar. Bunları depoluyorlar. Sonra zamanı geldiğinde 3 katı, 5 katı fiyata satıyorlar. Fırsatçılık yapıyorlar. Tarım arazileri kiralayıp üretim yapıyorlar. Çiftçiden ucuza alıp sonra kendi tarlalarındaki ürünü çıkartıp pahalıya satıyorlar.
Hatta fiyatları kendileri belirmek istiyorlar. Afyonkarahisar'da bir yerel market sahibi bana, 'Zincir marketlerden birinin yönetici arayıp 25 lira karla sattığım maden suyunu 35 karla satmamı, aksi halde beni zor durumda bırakacağını' söyledi. Ben de öyle sattım' dedi."
ÖNERİLER
Özkaya, önerilerini şöyle sıraladı:
"Nüfusu 5 binin altında olan yerlere zincir market açılmaması, ulusal marketlerde; üst şube sayısı, toplam alan ve şube alanı sınırı getirilmesi, tarım ve hayvancılık üretiminde bizzat olmamaları, gıda sanayinde fason üretim yapmamaları, istediği her ürünü değil belirlenen kategorideki ürünleri her zaman satmalı, depolama sınırları belirlenmeli."