AK Parti’li milletvekilleri spekülatörlere isyan etti! Fiyatlar böyle artıyor

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, zincir marketleri üzerinden fiyatların nasıl arttığına ve çözüm yollarına ilişkin detaylı bir rapor hazırlayıp Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezine sunduğunu belirtti. Özkaya, "Gıda enflasyonunun bir sebebi de olan bu marketlere odaklanmak gerekiyor" dedi.