ASELSAN finansal teknolojiler ve sağlıkta müjdeler hazırlıyor

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansı'nın (AA) medya paydaşı olduğu Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST ile şirketin yürüttüğü çalışmalara ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Görgün, eylülün artık "TEKNOFEST ayına" dönüştüğünü, ziyaretçiler, katılımcılar, paydaşlar, organizasyon ekibi ve T3 Vakfı'nın aynı heyecanla bir kez daha bir araya geldiğini söyledi.

Festivalin her sene üzerine koyarak yoluna devam ettiğini aktaran Görgün, yapılan yarışmalardaki ilerlemeyi, okul ve öğrencilerdeki gelişmeyi de gördüklerini ifade etti.

TEKNOFEST'e sadece stant açarak katılmadıklarını, yarışmalar organize ettiklerini belirten Görgün, su altı robotları yarışmasında bu sene 28'i lise, 30'u üniversite olmak üzere 58 finalist takımın yer aldığını bildirdi. Görgün, ulaşımda yapay zeka yarışmasını Baykar Cezeri ve TÜBİTAK ile yürüttüklerini, ayrıca farklı yarışmalara da teknik personel desteği verdiklerini anlattı.

Görgün, "Burada 7'den 77'ye herkeste bir teknoloji farkındalığı, heyecanı, üretme, geliştirme, üstüne koyma, gelecekle ilgili bir şeyler yapma, sorumluluk alma adına bir gayret var. Gösterilen ilgiden çok memnunuz. 500 metrekarelik standımızda ürünlerimiz, çocuklar için kurguladığımız bir alan var. Çocuklarımıza çeşitli yarışmalarla ve oluşturduğumuz karakterlerle teknolojiyi sevdirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

ASELSAN'DAN 50 ŞİRKET DOĞDU

Haluk Görgün, bu yıl stantlarında bir yenilik olarak girişimcilik merkezine yer verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle ASELSAN'ın start-up'larla olan iş birliğini, etkileşimini artırmak istiyoruz. Start-up'larla çok yoğun, farklı modellerle çalışıyoruz. Sadece start-up'la değil, ASELSAN içinden çıkacak spin-off'lara da önem veriyoruz. Şu ana kadar ASELSAN'dan ayrılıp, şirket kurup ASELSAN'la çalışan 50 şirket var. ASELSAN'da belli bir noktada kendini geliştirmiş, belli bir açığı görmüş, ayrılmış, ASELSAN'a proje vermiş, şimdi ASELSAN ve diğer savunma sanayi firmalarına ürün veren, yurt dışında müşterileri olan 50 firma az değil. Bununla beraber özellikle yıkıcı teknolojiler, yazılım alanlarında faaliyet gösteren start-up'larla ürünlerimize yeni açılım getirecek konularda bu girişimcilik merkezi üzerinde görüşmeler yapıyoruz."

Teknopark İstanbul'da bu yıl 36 bin metrekarelik bir yapı inşa ettiklerini ve bunun yarısının girişimcilik faaliyetlerine yönelik olacağını aktaran Görgün, İstanbul ve çevresindeki ekosistemde yer alan akademisyen, öğrenci, start-up'lar, enstitüler, araştırma yapan kurumlar, savunma sanayisine, teknolojiye gönül veren herkesle bu faaliyetleri hızlandırmayı amaçladıklarını vurguladı.

CATS, TEKNOFEST'İN YILDIZLARINDAN

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Görgün, elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi CATS'in; TEKNOFEST'in yıldızlarından biri olduğunu, Bayraktar Akıncı ve Bayraktar TB2'nin üzerinde sergilendiğini söyledi.

CATS'in seri üretime başladığını, Baykar'ın insansız hava araçlarında yurt içi ve dışında görev yaptığını anımsatan Görgün, "Ayda en az 6 tane üretecek şekilde seri üretim bandımızı hazırladık, üretimimize devam ediyoruz. Yeni nesil kameralara çalışıyoruz, geliştirdiğimiz, tasarladığımız yen nesil kameralarımız da var. Baykar'ın standında ayrıca sabit bir bölmede CATS kamerası, ekrana termal ve gündüz kamera görüntüsünü yansıtıyor. Bu sene ASELSAN için ilklerden bir tanesiydi." değerlendirmesinde bulundu.

MOBİL X-RAY'DA SERTİFİKASYON SÜREÇLERİ TAMAMLANDI

Görgün, savunma sanayisinde çok ciddi yetenek biriktirdiklerini, bundan hareketle enerji, ulaşım, kent güvenliği, akıllı şehircilik ve sağlık alanında yüksek teknolojili ürünler geliştirerek Türkiye'nin teknolojik ve ekonomik bağımsızlığına katkı sağlamak istediklerini ifade etti.

Son birkaç yılda sivil sektörden elde ettikleri yıllık cironun toplam cirolarının yüzde 15'ini bulduğuna işaret eden Görgün, şunları kaydetti:

"Yakın zamanda bu çok daha yüksek rakamlara ulaşacak. Çünkü buradaki birikimi, kabiliyeti, yeteneği ve heyecanı görüyorum. Ülkemiz ve dünyadaki pazarı da görüyorum. Bunları bir araya koyduğumuzda çok hızla büyüyecek bir sektör var. Bunların içinde sağlık, özellikle pandemiyle beraber çok gündeme geldi. Biosys tarafından geliştirilen, Baykar ve ASELSAN'ın mühendislik desteğiyle seri üretime hazır hale getirilen, Arçelik'in ilk üretimlerini yaptığı solunum cihazını burada da sergiliyoruz. MR cihazı çalışmalarımız var. Mobil X-Ray cihazımızın tüm sertifikasyon süreçleri bitti. Çok yakın zamanda müşterilerle paylaşıyor olacağız. Kalp-akciğer pompasını bir start-up firmasıyla geliştirdik, seri üretime hazır hale geldi. Seri üretimini yaptığımız defibrilatör cihazını bir KOBİ ile geliştirip İtalya ve Fransa'ya ihraç ettik. O da çok iyi gidiyor. Sağlık alanında çizdiğimiz bir yol haritamız var. Bu yol haritasında ülkemizin bu alandaki dışa bağımlığını azaltmak, teknolojik olarak üstüne katmak, uluslararası alanda rekabetçi olmak, ülke ekonomisine ve şirketin gelirlerine katkı sağlamak istiyoruz."

ASELSAN'ın sağlık sektörüne ilişkin yapılanmasının nasıl olacağına ilişkin soru üzerine Görgün, "Bu alanla ilgili gelişmeler süreç içerisinde nasıl olması gerektiğini gösterecek. ASELSAN dinamik, fırsatları iyi değerlendiren bir firma. Bunları hep beraber görüşeceğiz." dedi.

FİNANSAL TEKNOLOJİLERDE ASELSAN ÇÖZÜMLERİ

Haluk Görgün, sivil alandaki çalışmalarının bir parçasının da "fintech" denilen finansal teknolojiler olduğunu belirtti.

Bu alanda donanımsal ve yazılımsal olarak ASELSAN'ın sorumluluk alması gerektiğini düşündükleri bazı alan ve ürünler bulunduğunu aktaran Görgün, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunları bir yol haritasına koyduk. En son Merkez Bankası ile imzaladığımız bir ortak çalışma, iş birliğiydi. Dijital TL konusunda bir platform. Partnerleri TÜBİTAK BİLGEM, HAVELSAN, ASELSAN ve Merkez Bankası. Merkez Bankası'nda çok ciddi teknik bir ekip var. Hakikaten çok iyi kurgulamışlar süreci. Herkesin uzmanlık alanındaki görev paylaşımlarına dair bir mutabakat yaptık. Görev paylaşımlarıyla ilgili arka planda çalışmalar zaten devam ediyordu. Başka alanlar da var. Bunları çok yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacağız. Finansal teknolojiler alanında vereceğimiz müjdeli haberler olacak. Israrla gidiyoruz, bu işin arkasındayız. ASELSAN, bu sorumluluğu aldı, üzerine düşeni yerine getirmek için gayretle çalışıyor."