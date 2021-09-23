Bakan Yanık: ’Salgın Sosyal Destek Programı’ ile 2,3 milyar TL nakdi yardım yaptık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, Salgın Sosyal Destek Programı'nın devam ettiğini belirterek, Covid-19 pandemisi nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olanlara desteği sürdürdüklerini söyledi. Salgın Sosyal Destek Programı kapsamında Faz-3 desteklerinin sürdüğünü ve başvuruların e-Devlet üzerinden alındığını kaydeden Yanık, "Salgın Sosyal Destek Programı Faz-3 kapsamında bugüne kadar 2,3 milyar TL nakdi yardım yaptık. Faz-3 desteklerimiz kapsamında 16 binden fazla hanemize daha 1000'er lira olmak üzere toplamda 16 milyon TL'yi aşkın tutarı hesaplara yatırdık" diye konuştu.



'7,2 MİLYON HANEYE ULAŞILDI'



Bakan Yanık, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' milli dayanışma kampanyası kapsamında son olarak 5 binden fazla haneye 1000'er lira olmak üzere toplamda 5,3 milyon TL'yi geçen ödeme yapıldığını belirtti. Bakanlık olarak salgının başından itibaren sosyal yardım programlarını hızlı ve etkin bir şekilde devreye soktuklarını kaydeden Yanık, "Salgın Sosyal Destek Programı Faz-1, Faz-2, Faz-3, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ve Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyası ile yaklaşık 7,2 milyon tekil haneye destek ulaştırdık" dedi.



'MUHTAÇLIK DEĞERLENDİRİLMESİ YAPILIYOR'



'Salgın Sosyal Destek Programı' kapsamında, 20 Nisan 2020 tarihinde e-Devlet Kapısı üzerinden başvuruların alınmaya başlandığını belirten Bakan Yanık, "Başvurular, öncelikle merkezi veri tabanları üzerinden temin edilen bilgilerle ön eleme kriterlerine tabi tutuluyor. Ön elemeden geçen başvurular, her il ve ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza sistem üzerinden iletiliyor ve yerelde dönemsel muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor" dedi.



Bakan Yanık, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere ödemelerin, başvuru sahiplerinin belirttikleri banka hesapları üzerinden ulaştırıldığını kaydetti.