İstanbul’un yeni simgesi Çamlıca Kulesi 1 yılı geride bıraktı

İSTANBUL'A YENİ BİR SİLÜET KAZANDIRILDI

Çamlıca Kulesi'nin faaliyetlerine başlaması ile hem görüntü kirliliğine hem de elektromanyetik kirliliğe neden olan 33 eski anten kaldırıldı. Bu sayede İstanbul'a yeni bir silüet kazandırıldı.

Kule AŞ, işletmesini üstlendiği Çamlıca Kulesi'ni, sosyal alanları, seyir terasları, interaktif aktivite alanları, restoranı, kafeteryasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen bir turizm merkezine dönüştürdü.