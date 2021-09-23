Karapınar’ın güneşi için işbirliği

Kalyon Enerji
tarafından hayata geçirilen dünyanın sayılı büyüklükteki güneş enerji santrallerinden biri olan Konya Karapınar
Güneş Enerjisi Santrali için önemli bir işbirliğine imza atıldı. Kalyon Enerji'nin 1.3 gigavatlık güneş enerjisi santrallerine Flexinverter teknolojisini temin etmek üzere GE Yenilenebilir Enerji ile el sıkışıldı. İşbirliği kapsamında Türkiye
'deki 270 megavatlık Karapınar Faz 2
-A ve 810 megavatlık Karapınar Faz 2-B güneş enerjisi santrallerinin Flexinverter güneş enerjisi teknolojisini GE Yenilenebilir Enerji temin edecek. Söz konusu işbirliği tasarım, mühendislik, proje ve şantiye yönetimi, hizmete açma süreçlerini kapsıyor. Konya'nın Karapınar ilçesinde hayata geçirilen projenin Aralık 2022'ye kadar ticari faaliyete alınması planlanıyor. GE Yenilenebilir Enerji, 267 megavatlık Karapınar Faz 1
güneş enerjisi santrali için Flexinverter güneş enerjisi teknolojisinin kurulumunu da tamamladı. GE'nin ABD dışında bu teknolojiyi uyguladığı ilk projelerde, şirket montaj yapılarının ve DC kabloların Türkiye'de yerel olarak üretilmesini sağlayacak. GE Yenilenebilir Enerji'nin Gebze'deki üretim tesisi de güneş enerjisi inverteri sistemindeki entegrasyon için gerekli trafoları üretecek. Yapılan açıklamada söz konusu teknolojinin şebeke ölçeğinde güneş enerjisi ve depolama uygulamaları için güvenilir olduğuna işaret edildi.