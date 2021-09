MEB yılın ilk dokuz ayında patent tescil rekoru kırdı

Mesleki eğitim, BİLSEM ve fen liselerinde fikri mülkiyet konusunda bir yılda çok önemli mesafe aldıklarını dile getiren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığımızla iş birliği içinde yürüttüğümüz 81 ilde yönetici ve öğretmenlerimize fikri mülkiyet süreçleri ile ilgili eğitimleri tamamladık. Ayrıca 81 ilde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak ve gerekli desteği vermek üzere Bakanlık bünyesinde de bir fikri mülkiyet ofisi kurduk. Sevinerek paylaşıyorum ki bu yılın ilk dokuz ayında mesleki eğitim, BİLSEM'ler ve fen liselerinde fikri mülkiyet kapsamında toplam 3 bin 249 ürün tescil başvurusunda bulunduk ve bin 157 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescilini aldık" ifadelerini kullandı.



TESCİL HEDEFİ AŞILDI



Fikri mülkiyet farkındalığını ortaöğretim kurumlarına yaygınlaştırmak istediklerinin altını çizen Bakan Özer, "2021 yılında 320 fen lisesi ve 183 BİLSEM'in her birinin en az bir ürünü tescil ettirmesini hedefledik. Mesleki eğitimde de 250 ürün tescili hedefliyoruz. Dolayısıyla 2021 yılında toplam 753 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescili almayı hedefliyoruz. İlk 9 ayda tescil hedefimize ulaştık. Hatta hedefimizi yüzde 54 oranında aştık. Gelinen nokta oldukça sevindirici. Böylece fikri mülkiyet ve sınai haklarla ilgili ortaöğretim kurumlarımızda ve Bakanlığımızda oldukça güçlü bir deneyim ve kültür oluştu. Bu çalışmalar, gelecekte çok daha iyi bir noktaya taşınacaktır" açıklamasında bulundu.

BİLSEM öğrencilerinin TÜBİTAK yarışmalarında ve ulusal koordinasyonunda gerçekleşen AB Genç Bilim İnsanları Yarışması'nda dereceler elde ettiğini anımsatan Bakan Özer, "Öğrencilerimiz bizi gururlandırdılar. Bu öğrencilerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin hayallerini, fikirlerini ve üretim güçlerini hayata geçirmeleri bizleri çok mutlu ediyor. Onlar ürettikçe başarı da beraberinde geliyor" diye konuştu.



İLK 9 AYDA MESLEKİ EĞİTİMDE 250 ÜRÜN TESCİLİ HEDEFİNİN YÜZDE 79'U GERÇEKLEŞTİRİLDİ



Milli Eğitim Bakanlığı, fikri mülkiyet hakları çalışmalarını meslek liseleri, mesleki eğitim merkezleri, BİLSEM'ler ve fen liselerinde yürütüyor. BİLSEM'lerde 2021 yılının ilk 9 ayında 166 patent, 313 faydalı model, bin 715 tasarım ve 12 marka olmak üzere 2 bin 206 ürün başvurusu yapıldı. Hedef, her bir BİLSEM'den en az bir ürün tescili olmak üzere 2021 yılında 183 ürün tescili almaktı. Başvurular sonunda 9 patent, 20 faydalı model, 915 tasarım ve 6 marka olmak üzere 950 ürünün tescili alındı. Böylelikle 2021'in ilk 9 ayında BİLSEM'lerde hedefin 4 kat üzerinde artış kaydedilmiş oldu.



Mesleki eğitimde ise 2021 yılında 878 ürün başvurusunda bulunuldu. 12 patent, 8 faydalı model, 110 tasarım ve 68 marka olmak üzere 198 ürünün tescili alındı. İlk 9 ayda mesleki eğitimde 250 ürün tescili hedefinin yüzde 79'u gerçekleştirildi.



Fen liselerinde 2021 yılında 165 ürün başvurusunda bulunuldu, 9 ürünün tescili alındı. 2021 yılı hedefi, her bir fen lisesinden en az bir olmak üzere 320 ürün tescil almak.