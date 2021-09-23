Türkiye İskoçya’da iklim politikasını açıklayacak

YEŞİL
bir dünya için sıfır atık, yenilenebilir enerji, iklim değişikliği ile mücadele gibi politikaları birçok dünya ülkesinden önce başarılı bir şekilde hayata geçiren Türkiye, şimdi de Paris İklim Anlaşması
'nı TBMM onayından geçirerek karbon nötr hedefinde sağlam adımlarla ilerleyecek. Bu yıl kasım ayında İskoçya
'nın Glasgow
kentinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler
(BM) İklim Değişikliği Konferansı'na da katılarak iklim politikasını açıklayacak olan Türkiye, aynı zamanda bu kararıyla yeşil mutabakat çerçevesince ticarette sınırda karbon vergilendirmesini gündemine alan Avrupa
'ya ihracatta da bir adım öne geçecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın BM 76
. Genel Kurulu'nda "Paris İklim Anlaşması'nı, yapıcı adımlara uygun şekilde ve ulusal katkı beyanımız çerçevesinde, önümüzdeki ay Meclis'e sunmayı planlıyoruz" sözleriyle müjdelediği anlaşma çerçevesinde Türkiye'nin yeşil dönüşümü hızlandırılacak. Türkiye, Paris İklim Anlaşması çerçevesinde yıllık 100 milyar dolar olacak İklim Fonu'ndan da yararlanacak.