Vali Elban: Ceyhan OSB ülkemiz için önemli bir yatırım

Adana Valisi Süleyman Elban, Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti. Ceyhan Kaymakamı ve Ceyhan OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Bayram Yılmaz ile yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu ziyarette konuşan Vali Elban, son dönemlerde yapılan yatırımlarla Ceyhan'ın adından söz ettiren bir ilçe olduğuna vurgu yaptı ve bu önemli yatırımı çok önemsediklerini belirtti.

Konumu itibarı ile stratejik bir öneme sahip olan Ceyhan OSB 'nin doğusunda Erzin OSB, batısında Ceyhan Enerji İhtisas Bölgesi bulunduğunu belirten Vali Elban, Ceyhan OSB'nin liman, otoyol, demiryolu vb. yerlere ulaşımının kolay olduğuna da dikkat çekti.

Ceyhan OSB 'nin sadece Adana'nın için değil ülke için de çok önemli bir yatırım olduğunu belirten Vali Elban, yapılan çalışmaları titizlikle takip ettiklerini sözlerine ekledi.