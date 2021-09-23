"BİZ O BATARYA, HÜCRE KRİZİNE TAKILMAYACAĞIZ"



Karakaş, otomotiv sektöründeki çip ve batarya sorununa dikkat çekerek, "Çip krizi var doğru ve çip krizinin sebeplerini de biliyoruz, aşağı yukarı 1 sene daha süreceğini düşünüyoruz. Uzadı, daha erken çözülür denmişti ve bizim planlarımız doğrultusunda şu anda yaptığımız rezervasyonlarla çip krizine takılmayacağımızı düşünüyoruz. İkincisi; çip krizinden daha önemli bir kriz çıkacak, batarya krizi. Hücre yok. Tüm dünyada herkes elektrikli araçlara dönüşürken, daha fazla elektrikli araç üretmek için koştururken, dünyadaki hücre üreticilerinin kapasiteleri 2030 yılı sonlarına kadar tamamıyla şu an rezerve edilmiş vaziyette. Batarya teknolojisine sahip olmayan şirketler, batarya hücresinin teknolojisine sahip olmayan şirketler o teknolojiye sahip değiller. Biz başından itibaren bu işi planlayarak, çözeceğimiz için biz o biz o batarya hücre krizine takılmayacağız" şeklinde konuştu.

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