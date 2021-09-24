4 ayda 50 bin çocuk BES’lendi

Türkiye
Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli
, 18 yaş altındaki 50 bine yakın çocuğun Bireysel Emeklilik Sistemi
'ne (BES) dahil olduğunu belirterek, "18 yaş altı çocuklarımız ve otomatik katılımdan gelen destekle yılın sonunda sistemin toplam fon büyüklüğünün 200 milyar TL'ye ulaşabileceğini öngörüyoruz" dedi. 10 Eylül 2021 itibarıyla, 1 yaş altına yönelik düzenlenen sözleşmelerin oranı yüzde 7 civarında gerçekleşirken, 10 yaş altındaki çocuklar için düzenlenen sözleşme adetleri 18 yaş altının yüzde 70'ini oluşturuyor.
44 MİLYONLUK SÖZLEŞME
TSB Başkanı Benli, BES ve otomatik katılımdaki toplam katılımcı sayısının 13 milyona ulaştığını, toplam fon büyüklüğünün ise yaklaşık 190 milyar TL olduğunu açıkladı. Mayıs sonunda yapılan değişikliklerle 18 yaş altı katılımcılara BES sözleşmesi düzenlenmeye başlandığını hatırlatan Benli, bu alanda 11 emeklilik şirketi tarafından 50 bine yakın sözleşme düzenlendiğini ve bu sözleşmelerin fon büyüklüğünün 44 milyon TL'yi, Temmuz 2021 itibarıyla katılımcı hesaplarına yatırılmaya başlanan devlet katkısının ise 3 milyon TL'yi aştığını kaydetti. Benli, ebeveynlerin çocukları için yatırım yapma konusunda bilinçli ve istekli olduğuna dikkati çekerek, "Vatandaşlarımızdan büyük teveccüh görüyoruz" dedi.
ULUSAL TASARRUF ARTACAK
ATİLLA Benli, sektörün çatı kurumu olarak Türk ekonomisine katma değer sağlamak, sigorta sektörünü büyütmek, ürün kullanımını yaygınlaştırmak, ürünleri sigortalılar lehine geliştirmek ve sektöre bu alanlarda rehberlik etmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. 18 yaş altı gençlerin BES'e katılmasının yolunun açılmasının da bu çalışmaların bir sonucu olduğunu aktaran Benli, "18 yaş altı BES
, küçük yaşlarda tasarruf alışkanlığının kazandırılarak emeklilikte refah kaybının önlenebilmesi, ulusal tasarrufların artması anlamında son derece önem verdiğimiz bir çalışma" dedi.