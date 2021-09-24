Enerjide dönüşüm, devrim hızında gerçekleşti

TURKUVAZ Medya Grubu
ve ekonomi dergisi InBusiness öncülüğünde sürdürülebilirlik konusunda farkındalık oluşturma misyonuyla başlatılan Küresel Umut Festivali kapsamında düzenlenen 'Sürdürülebilir Hikâyeler Webinar Serisi'nin 9'uncusu 'Temiz Enerji' başlığıyla dün düzenlendi. Borsa İstanbul
, Halkbank
, Koza Altın İşletmeleri
ve Türk Telekom
sponsorluğunda gerçekleştirilen webinarın açılış konuşmasını Inbusiness Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Hülya Güler
yaptı.
AKTÖRLER DEĞİŞTİ
Webinarın özel oturumunda konuşan Global Resources Partnership
Yönetim Kurulu Başkanı&London Energy Club Kurucu Başkanı Mehmet Öğütçü, enerjide oyunun aktörlerinin ve kurallarının değiştiğine dikkat çekerek, enerjide dönüşümün devrim hızında gerçekleştiğini belirtti. Türkiye'nin kurulu kapasitesinin yüzde 57'sinin yenilenebilir enerji olduğunu hatırlatan Öğütçü, gerçek üretiminin de yüzde 37'sinin yenilenebilir enerjiden geldiğine dikkat çekti. Öğütçü, "Türkiye yenilenebilir enerji devrimini birçok Avrupa ve OECD ülkesinden önce tamamladı" diye konuştu. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı
Bölgeler Birimi Başkanı Binu Parthan, ajansın Türkiye'nin dahil olduğu 180 ülkede faaliyet gösterdiğini belirterek, yenilenebilir enerjiye dönüşümün çok hızlı olacağına inandıklarını dile getirdi. Pandemiyle birlikte yenilenebilir enerji üretim kapasitesinin rekor seviyeye çıktığını kaydeden Parthan, yenilenebilir enerjinin maliyetlerindeki azalmanın ise devam edeceğini kaydetti. Avrupa Konseyi Üyesi, Avrupa İklim Değişikliği Vakfı Üyesi Julian Popov ise Avrupa'da enerji fiyatı krizi yaşandığına dikkat çekerek, bu sıkıntıların yaşanmaması için entegre bir yapı oluşturulması ve planlamaların doğru yapılması gerektiğini kaydetti. Popov, Türkiye'nin burada önemli bir rol üstleneceğini belirterek, "Türkiye AB'ye enerji entegrasyonunda büyük bir yol kat etti" dedi.
11 MİLYAR DOLAR YATIRIM YAPILACAK
MODERATÖRLÜĞÜNÜ Hacettepe Üniversitesi Yeni ve Temiz Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Sn. Prof. Dr. Aynur Eray
'ın yapacağı 'Dönüşüm Nasıl Olacak' panelinde konuşan Kadir Has Üniversitesi Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi (CESD) Müdürü Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynakları açısından çok şanslı olduğunu, bu kaynakların verimli kullanılması için dışa bağımlı teknolojiden de kurtulması gerektiğinin altını çizdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanı Dr. Abdullah Buğrahan Karaveli ise "Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltmak için enerji verimliliğini üst seviyelere çıkarmamız gerekiyor. Bunun için bakanlık olarak çok ciddi çalışmalarımız var. 2023 sonuna kadar 11 milyar dolar sektöre yatırım yapılması planlanıyor" dedi. İTÜ Enerji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İlhan Kocaarslan ise sanayi devrimi ile birlikte küresel ısınma sürecinin başladığını hatırlattı. Mimar ve Mühendisler Grubu Genel Başkanı Bülent Şen ise, dünyada 2030 yılına kadar temiz enerji yatırımları için 4 trilyon dolar yatırım gerektiğinin altını çizdi.