Balık sezonuna fırtına engeli: Fiyatlar 40 liraya çıktı

Sinoplu balıkçı İsmail Değer, fırtına nedeniyle av yapılamadığını belirterek, "Fırtına 1 haftadır devam ediyor, teknelerimiz yatıyor, denize çıkamıyorlar. Bu durum da balık fiyatlarına yansıyor. Tezgahlarda fazla balık yok. Dün 20 TL'ye sattığımız palamutları bugün 40 TL'ye satıyoruz. Gönül isterdi ki halkımıza ucuz palamut ve hamsi yedirelim. Olmayan bir şey her zaman cazip oluyor. Herkes bugün hamsi soruyor ama yok" dedi.