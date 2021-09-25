Dijital kuyumcu Cep’e geldi Sanal kapalıçarşı: Tıkla Takın

Değerli mücevher alışverişinin en dijital hali Tıkla Takın
faaliyete geçti. Sanal Kapalıçarşı olarak adlandırılan girişim; artırılmış gerçeklik uygulamaları ile tüketicinin değerli mücevherleri üzerinde görmesini sağlıyor.
İSTANBUL - Müşteri deneyiminin öneminin artması ve teknolojinin hız kesmeden yenilikleri tüketicilerle buluşturmasının son örneklerinden biri de Tıkla Takın isimli mobil uygulama oldu. Genç girişimcilerin hayat verdiği Sanal Kapalıçarşı uygulamasında yapay zeka yüz tanıma sistemi kullanılarak, takıların otomatik olarak tüketicilerin üstlerinde test edilmesi sağlanıyor.
İşletmelerin takılarını tek bir pazaryerinde eşit şartlarda daha uygun reklam maliyeti ile daha fazla sayıda tüketiciye ulaştırabileceği bir platform olan Tıkla Takın Tacettin Demet tarafından kuruldu. Tıkla Takın mobil uygulamasını, kuyumcular ile gümüşçülerin, takılarını online olarak artırılmış gerçeklik ile müşterilerine sundukları bir pazaryeri olarak tanımlayan Tacettin Demet, "Tıkla Takın Kapalıçarşı'nın dijital halidir" dedi.
KAZAN KAZAN UYGULAMASI
Tüketicilerin online alışveriş esnasında takının üzerinde nasıl duracağı hakkında bir fikir edinemediğini ve bu sebeple online alışverişin bu sektörde çok sınırlı düzeyde gerçekleştiğini ifade eden Tacettin Demet, "Ayrıca binlerce sektör mensubu onlarca pazaryerinde faaliyet gösteriyor. Tek bir pazaryerinde, eşit şartlarda ve daha uygun reklam maliyetleri olan Dijital Kuyumcu uygulaması hem tüketiciye, hem de mağaza tarafına kazandıracak" diye konuştu.