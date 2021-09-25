E-Dönüşüm dijitalleşme sürecinin trendlerini değiştiriyor

2021 yılında tüm dünyaya dijitalleşmenin gücünü ve iş dünyasında sahip olduğu avantajları gösteren E-Dönüşüm, kullanıcılarına dijitalleşme sürecine bir adım önde başlama olanağı sağladı. E-Dönüşüm hizmetinde ülkemizin lider şirketlerinden EDM İcra Kurulu Başkanı Özcan Ermiş'e 'EDönüşüm' hakkında merak edilenleri ve E- Dönüşüme geçiş sürecini sorduk.
E-Dönüşüm Hizmeti kapsamında hangi alanlarda hizmet veriyorsunuz?
EDM Bilişim
, 2010 yılında güçlü sermaye yapısıyla kurulmuş olup, kurumsal müşterilerine ve tüm KOBİ'lere 360 derece E-Dönüşüm Hizmeti vizyonuyla operasyonlarını büyütmüştür. Bu kapsamda, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından verilen E-Fatura, E-Defter, E-Arşiv, E- İrsaliye, E- Bilet, E- SMM, E- Müstahsil Lisansları yanı sıra BTK tarafından düzenlenen E-İmza ve KEP sektöründe Üretim ve Kayıt Makamı Yetkilerini almış ve bu alanlarda müşterilerine hizmet vermektedir. EDM bu hizmetleri, kendi geliştirdiği yüzde yüz yerli yazılım teknolojisiyle ve neredeyse tüm e-dönüşüm alanlarında lider konumda vermektedir.
E-Dönüşüm güvenli midir?
3DS güvenlik teknolojisi ve online erişimli arşivleme teknolojisi sayesinde, fatura, irsaliye vb. tüm E-Belgeler EDM sistemlerinde 10 yıl boyunca 4 yedeklemeli ve yasal geçerli olarak en güvenli şekilde saklanır. Bu sayede E-Belgelere istenilen anda erişilebilir.
E-Dönüşümün şirketlere sağladığı avantajlar nelerdir?
EDM Bilişimin şirketlere hem tasarruf hem de bilgi ve belge akış süreçleri alanlarında oldukça büyük faydalar sağlamaktadır. Bu kapsamda kurumsal müşterilerinin kâğıt, toner, kargo, arşivleme gibi para ve zaman maliyetlerini en az seviyeye indirmekten başlayarak, operasyon süreçlerini çok hızlı ve doğru hale getirir, manuel işlemlerden kaynaklanan hataları sıfırlar ve sonuç olarak verimliliğini ciddi oranlarda artırır. Anında ve üstün güvenlikli belge akış teknolojisi sayesinde, kurumsal müşterilerinin fatura, defter, irsaliye, makbuz, dekont, bordro, ihtar gibi tüm belgelerinin, ERP ve muhasebe programı içinden tam otomatik alınarak, EDM üzerinden elektronik imzalanmış şekilde tam ve eksiksiz olarak muhatabına ulaşmasını sağlar.
Tüm bu faydaların ortak sonucu olarak, EDM, E-Fatura başta olmak üzere E-Dönüşüme geçen tüm müşteri ve iş ortaklarının; teknolojiyi kullanan, modern, şeffaf ve kanunlara uyan sağlam güvenilir şirket imajını pekiştirir. Özetle EDM, sloganındaki söylemi, yani Müşterilerinin içinin de, işinin de rahat olmasını temin etme yolunda ilerlemektedir.
Doğanın korunmasına 'E-Dönüşüm 'ün katkısı nedir?
Belki de en önemlisi toplumsal fayda olarak E-Dönüşüm 'ün doğaya katkısıdır. Çünkü her yıl kesilen kâğıtlar yerine fatura gibi tüm belgeler elektronik ortama taşınıyor. Bu dönüşüm doğanın korunmasına da büyük katkı sağlanmış oluyor.
EDM Bilişim, E-Dönüşüm operasyonlarını yurtdışında da yürütüyor mu?
EDM Bilişim 100'ü aşkın merkezi teknik kadrosu, 600 üzeri saha çalışanı, 450 üzeri ERP iş ortağı ve 300'e yakın hizmet merkeziyle müşterilerine hizmet veriyor.