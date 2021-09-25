Gelgit türbinine Teksan imzası

Yenilenebilir teknoloji şirketi Orbital Marine Power, İskoçya
'nın Orkney kıyısında dünyanın en güçlü gelgit türbini ile yenilenebilir enerji üretiyor. O2 adı verilen 74 metre uzunluğundaki araç, önümüzdeki 15 yıl boyunca yenilenebilir ve temiz enerji sağlayacak. 2MW gücündeki türbin Birleşik Krallık'ta ortalama 2 bin evin yıllık enerji ihtiyacına yanıt verebilecek kapasiteye sahip. İskoçya'nın kuzeydoğusunda yer alan Orkney Adaları, Atlantik Okyanusu ve Kuzey Denizi'nin buluştuğu lokasyonu ile büyük bir dalga gücü potansiyeline sahip. Orbital Marine Power'ın geliştirdiği Orbital O2, Orkney'nin eşsiz deniz ortamında saniyede 4 metreye ulaşan yüksek hızdaki gelgit akıntısından elektrik üretiyor. Konuyla ilgili olarak Teksan
Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Ata Tuncer şu bilgileri verdi: "Gelgit türbini O2'nin ürettiği yeşil enerji, su altı kablo bağlantısı ile yerel elektrik şebekesine aktarılıyor. Gelgit enerjisinden elektrik üretilmesini sağlayan dünyanın en güçlü gelgit türbini Orbital O2, Orbital Marine Power'ın yenilikçi teknolojideki gücünü yansıtan öncü bir proje olarak dikkat çekiyor. Bu önemli yenilenebilir enerji projesinde, projenin deniz koşullarına özel olarak geliştirilen Teksan jeneratör kullanıldı. Teksan jeneratörü, yenilenebilir enerji üretimin en güzel örneklerinden biri olan bu projeye önemli bir katkı sağlıyor."