İhracatın yıldızları ödüllerini aldı

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), 2020 yılında gerçekleştirdiği 8,4 milyar dolarlık ihracata katkı sağlayan başarılı ihracatçılarını ödüllendirdi. 'İhracatın Metalik Yıldızları' gerçekleştirilen törende ödüllerini aldı. İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki sektörün bu yıl 10 milyar dolarlık ihracat hedefini aşacağını söylerken, T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay demir ve demir dışı sektörünün ihracatın yüz akı olduğunu söyledi. TİM Başkanı İsmail Gülle
ise Demir ve Demir Dışı Metaller sektörünün ihracattaki birim değerindeki artışa vurgu yaptı.
Türkiye'nin toplam ihracatına aralıksız katkı veren Demir ve Demir Dışı Metaller sektörü pandemi yılında da söz konusu katkıyı sağlamaya devam etti. Sektör 2020 yılını 8,4 milyar dolarlık ihracat ile genel ihracattan yüzde 4,6'lık pay alarak ve sanayi sektörleri arasında en çok ihracat gerçekleştiren altıncı sektör olarak tamamlamanın haklı gururunu yaşarken, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) de başarılı ihracatçılarını ödüllendirdi. Ülke ihracatına katkı sunan ve ödüle layık görülen tüm firmaları tebrik eden İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, bu sene ihracat rakamlarının Türkiye'deki pandemi ve doğal afetler gibi olumsuzluklara rağmen bu zor dönemde önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu söyledi. Öztiryaki ayrıca bu dönemde tarihin en yüksek ihracat rakamına ulaşma başarısını yakaladıklarını belirtti.
İHRACATTA HEDEF AŞILACAK
Ödül töreninde konuşan İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, "2021 yılının ilk sekiz ayında da, ihracatımızı yeni rekorlara taşımaya devam ettik. Yılın ilk sekiz ayında ihracatımızı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49 artırarak 7,7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Yani ilk 8 ayda neredeyse geçtiğimiz yılın ihracat rakamını yakalamış durumdayız. Aynı dönemde ihracatımızı 1,5 milyon tondan 2 milyon tona çıkarmış olmamız rakamsal artışın sadece hammadde fiyatlarındaki artışa bağlı olmadığını gözler önüne seriyor. İlk kez son 12 aylık sektör ihracatımız 10 milyar dolar sınırını aştı. Aşmayı başardığımız her ihracat hedefi gibi 2021 yılı ihracat hedefimiz olan 10 milyar doları da hep birlikte aşarak 11 milyar doların üzerinde bir rakamı yakalayacağız. 210 ülke ve bölgeye ihracat yaparak dünyada ayak basılmadık yer bırakmayan ihracatçılarımızı kutluyorum." dedi.
Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında uygulanması öngörülen "Sınırda Karbon Düzenlemesi"nin AB'ye olan ihracatımıza ilave bir maliyet getireceğini aktaran Öztiryaki şunları söyledi: "Özellikle en çok ihracat yapan alt sektörümüz olan alüminyum ilk etapta 'Sınırda Karbon Düzenlemesi' kapsamına alınacak sektörler arasında yer alıyor. Bu sürece hızlı uyum sağlanabilmesi için 'Emisyon Test ve Belgelendirme' altyapımızın AB tarafından tanınacak şekilde geliştirilmesi önem arz ediyor. Diğer taraftan firmalarımız kendi karbon emisyonlarını azaltma noktasında bilgilendirilmenin ötesinde yönlendirilmeye ihtiyaç duyuyor. Avrupa Birliği'nin, kendisi ile Gümrük Birliği içinde olan Türkiye'yi, hem Yeşil Mutabakat'ın finansmanı hem de Sınırda Karbon Düzenlemesi konularında 3. ülkelerden ayrı tutması gerektiğini düşünüyoruz."