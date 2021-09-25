İnovasyon ödülleri için başvurular başladı

Geçtiğimiz yıl Pınar Altuğ
ve Tamer Karadağlı
'nın sunumuyla gerçekleşen iş ve sanat dünyasından ünlü ve başarılı isimlerin ödüllerini aldığı Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri Töreni'ni bu yıl ünlü sunucu Ece Erken
ve komedi filmlerinin usta oyuncusu Çetin Altay birlikte sunacak.15 Kasım'da Hilton Bomonti Otel'de düzenlenecek olan törende Türk pop müziğinin iki starı Gülşen ve Simge canlı konserleriyle müzik ziyafeti verecek.
Gelen başvuruların komite ve jüri tarafından değerlendirilmesinin ardından kazananların strongbosses.com okurları ve yerliara. com kullanıcıları ortak oylarıyla belirlendiğini belirten Strong Group Medya Yapım Aş. Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Çiçek "Globalleşmeyle birlikte rekabetin daha da arttığı iş dünyası pandemi döneminin oluşturduğu belirsizlik ortamıyla birlikte daha zor bir döneme girdi. Bu dönemde kimi markalar gerçekleştirdiği inovatif atılımlarla kendi sektöründe hem ulusal hem de uluslararası düzeyde ses getiren çalışmalara imza attı. Ödül komitemiz birinci tur değerlendirmelerinde aday markaları özellikle pandemi döneminde geliştirdiği refleksler ve attıkları inovatif adımlar noktasında değerlendirecek. Şu anda gelen başvurulara baktığımızda hakikaten bizleri heyecanlandıran ve gururlandıran çalışmalar var. En güzeli de bu çalışmaların bu zor dönemde hayata geçirilip ekonomik değer oluşturabilecek seviyeye gelmesi. dedi
"PANDEMİDE YAPIMLARIMIZA DEVAM ETTİK"
Covid 19 Pandemi sürecinde yatırımlarımıza devam ettik diyerek sözlerini sürdüren Ziya Çiçek" Storng Group Medya Aş bünyesinde tamamıyla iş dünyasına dönük yayınlar yapan 4 internet haber sitesi yer almaktadır. Şuanda Türkiye'nin en prestijli iş ve ekonomi kanallarında yapımcılığını yaptığımız 3 ekonomi programı var.Çok yakında da Strong Bosses isminde iş dünyasına dönük çok özel bir dergiyi yayınlamaya başlayacağız. Pandemi döneminde gerek kadromuzu gerekse proje çeşitliliğimizi arttırarak zor bir dönemden geçen iş dünyasına destek olmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.