Irak Merkez Bankası’nda Doka Kalıp ürünleri

Dünyaca ünlü merhume mimar Zaha Hadid'in imzasını taşıyan Irak Merkez Bankası
Projesi'nin kalıp ve kalıp mühendisliği çözümleri Doka Türkiye tarafından sağlanıyor. Pek çok uluslararası ödülün sahibi Zaha Hadid'in son projesi için Doka Türkiye, yenilikçi mimari özelliklerine uyumlu özel bir kalıp sistemi tasarladı. Bağdat'taki Dicle nehrinin dik kıyılarında yükselen Irak Merkez Bankası'nın yeni binası, ünlü mimar tarafından kurumun kalbindeki değerler olan "sağlamlık, istikrar, kararlılık ve sürdürülebilirlik" kavramlarını temsil edecek şekilde tasarlandı. Tamamlandığında dünyadaki mimari başyapıtlar arasında yerini alacak Zaha Hadid tasarımını hayata geçirmek için, gerekli kalıp mühendisliği çözümlerini üretmek üzere Doka Türkiye görevlendirildi. Yenilikçi bir anlayışla tasarlanan Irak Merkez Bankası Binası, alışılmadık mimari ayrıntıları nedeniyle özel mühendislik çözümleri gerektiren oldukça zorlu bir proje olarak tanımlanıyor. Projenin bu özellikleri nedeniyle farklı bir kalıp yapısını gerektirdiğinin altını çizen Doka Türkiye Genel Müdürü Ender Özatay, "Dünyada pek çok imza projede yer alarak bu konudaki yetkinliğini ispatlamış olan Doka, bu dev projeye özel çözümler geliştirmesi için tercih edildi" dedi.
Ender Özatay, proje için yaptıkları çalışmaları şu sözlerle anlattı: "Dünyanın en zor betonarme yapılarından biri şeklinde de yorumlanan, 93 bin 552 metrekare toplam alanlı projede, Doka ekibine taşıyıcı yapının çok yönlülüğü nedeniyle buna özel bir çözüm üretme görevi verildi. Biz de bu binanın yapısına özel yeni bir tırmanır kalıp tasarlayarak ürettik. Bir BIM tasarımından başlayarak, eğimli, dönen yapının değişken yükseklik ve şekilleriyle çalışmaya imkan sağlayan, dış duvarlar için özel olarak yapılmış ve 3D ortamında üretilmiş bir kalıp yüzeyi yarattık. Adapte edilebilir levha kalıp yapısı, binanın amorf şeklini yönetmek için kullanılırken, kule bloğunun ana şaft duvarı için hidrolik tırmanma sistemi inşa zamanını minimize etmek için kullanıldı. Doka Türkiye Genel Müdürü Ender Özatay, köklü tarihi ve deneyimiyle güven duyulan Doka'nın Türkiye'de ve dünyada pek çok önemli projede sorumluluk üstlendiğinin altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kazakistan'da Abu-Dhabi Plaza, Azerbaycan'da Port Bakü ve La Luna Hotel, yurt içinde ise İstanbul Finans Merkezi'nde devam eden Ziraat Bankası binası, Vakıfbank Binası, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Binması, Kuzey Marmara Otoyolu, 1915 Çanakkale Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, İkitelli Çam ve Sakura Şehir Hastaneleri, Skyland İstanbul, ürünlerimiz ve çözümlerimizle yer aldığımız projelerden bazıları."