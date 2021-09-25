İş dünyası ve startup’lar bir araya geliyor

Yayın
konsepti ve içeriğiyle kısa sürede iş dünyası programları arasından sıyrılarak ön plana çıkan Dijital Açı Programı yayın hayatına birbirinden ilginç startupların başarı öyküleriyle devam ediyor.
Yayınlandığı tarihten bu yana sektörde ortak bir kültür oluşturan ve bu kültürü tecrübeli liderlerle bir araya gelerek paylaşmayı başaran Dijital Açı, ANKAREF CEO'su Ali Erhan Binici
'nin moderatörlüğünde yayın hayatına devam ediyor. İş dünyası temsilcilerinin buluştuğu programda değişime yön veren liderler, markalarının yolculuğunu ve iş hayatındaki deneyimlerini izleyicilerle ve programa katılan startuplarla paylaşıyor.
Türk iş dünyası ve özel sektöre umut veren program; girişimciliğe, teknolojiye, kolektif bakış açısıyla inovasyona öncülük eden liderlere, küresel gelişmelerin doğru tespitine, girişimci kültüre dair ilhamlara, şirketlerin hızla değişen dünyaya uyum sağlayabilmeleri için hayata geçirdiği yeniliklere odaklanıyor. Startupların fikirlerine değer verildiğini görmeleri motivasyon kaynağı oluyor.