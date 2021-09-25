Giriş Tarihi: 25.9.2021

Kapasite kullanım oranı 39 ayın zirvesinde

Ekonomideki canlılık üçüncü çeyrekte de devam etti. Kapasite kullanım oranı eylülde 1 puan artarak yüzde 77.8 ile Haziran 2018’den bu yana en yüksek seviyeye yükseldi