Kapasite kullanım oranı 39 ayın zirvesinde

Ekonomide
ikinci çeyrekte yaşanan yüzde 21.7'lik büyümenin, üçüncü çeyreğe de taşındığı belirginleşti. Merkez Bankası
tarafından açıklanan verilere göre imalat sanayisinde kapasite kullanım oranı eylülde, ağustosa göre 1 puan artarak yüzde 78.1'e çıktı. Böylece kapasite kullanım oranı Haziran 2018'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış oldu.
Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da 1 puan artışla yüzde 77.8'e yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1765 iş yeri tarafından eylül ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtların toplulaştırılarak değerlendirildiği bildirildi.
YATIRIMLAR ARTACAK
Öte yandan TCMB tarafından eylül ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi de açıklandı. Reel kesim güven endeksi eylülde bir önceki aya kıyasla 0.5 puan azalarak 113.4 seviyesinde gerçekleşti. Buna karşılık aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi ise 1.1 puan artarak 113.3 ile Ocak 2011'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, mevcut toplam sipariş miktarı, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi.
Türkiye İstatistik Kurumu da, eylül ayına ilişkin sektörel güven endekslerini açıkladı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi eylülde geçen aya kıyasla hizmet sektöründe yüzde 1.5, perakende ticaret sektöründe yüzde 4.8 artarken, inşaat sektöründe yüzde 0.7 azaldı. Hizmet sektöründe geçen aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 3.5 artarak 120.1 oldu.