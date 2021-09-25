Kissflow’un yetkili distribütörü Redington Türkiye oldu

İş akışı ve süreç otomasyonundan düşük kodlu uygulama geliştirme iş yönetimi alanında lider SaaS şirketi Kissflow'un tüm ürün ve hizmetlerinin dağıtımını Redington Türkiye
üstlendi.
25 yıllık tecrübesi ile bilişim sektöründe Türkiye'nin en köklü distribütörlerinden biri olan, Redington Türkiye, önde gelen yazılım şirketinden biri olan Kissflow'un Türkiye'deki tek yetkili dağıtıcısı oldu. Anlaşma dahilinde Kissflow'un özellikle az kodlu ve kodsuz platform çözümlerinin dağıtımı ve uygulama süreçlerini Redington Türkiye yürütmeye başladı. Kissflow ile başlayan iş ortaklıklarının Türkiye'deki düşük kodlu ve kodsuz geliştirme pazarına önemli bir değer katacağının altını çizen Redington Genel Müdürü Cem Borhan, kodsuz / düşük kodlu ürünlere olan talep, uzakta ve hibrit çalışma modellerinin yaygınlaşması ile son bir yılda iki katına çıktı. İş liderleri artık, "her yerden çalışma" modelini mümkün kılacak şekilde, satıcı, tedarikçi ve iş ortağına yönelik uygulamalar dahil olmak üzere dahili iş süreçlerini dijitalleştirmenin ve iş akışlarını otomatize etmenin önemine anlamış durumda. Bu ortaklık her iki şirketi, Türkiye'deki müşterilerimizin Kissflow'un düşük kodlu ve kodsuz geliştirme çözümlerini iş süreçlerine başarılı bir şekilde entegre edebilmesi ve bunu gerçekleştirmek için stratejik planlama, proje teslimi ve doğru teknoloji platformu sağlama gibi alt başlıkları kapsıyor" dedi.