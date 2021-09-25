Likrada 350 milyon dolarlık ithalatın önüne geçecek

Türk tekstil sektörünün lider kuruluşlarından Migiboy, likra üretimi için büyük bir yatırıma hazırlanıyor. Niğde OSB'de 400 bin metrekare alanda kurulacak fabrika ile yıllık 40 bin ton likra ithalatının önüne geçilmesi hedefleniyor. Migiboy Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Canpolat
, "Ülkemizin yıllık likra ihtiyacı yaklaşık 60 bin ton. 500 kişiye istihdam sağlayacağımız fabrikamızla Türk tekstil sektörünün ihtiyacı olan 40 bin tonunu karşılayarak ithalatı ihracata dönüştürmek istiyoruz. Sektör ihracatımıza da ciddi anlamda katkı sağlayacak yatırımımızla günde 100 ton üretim yapmayı hedefliyoruz" dedi.
51 yıllık tecrübesi ile tekstil sektörünün lider kuruluşlarından olan Migiboy, Türkiye'nin toplam ihracatına katkı yapmak adına planladığı yatırımları hayata geçiriyor. Şirket, Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde 200 milyon dolarlık yatırımla günde 100 ton likra üretim kapasiteli dev bir yatırıma hazırlanıyor. 14 ayda tamamlanması hedeflenen fabrika, yıllık 40 bin ton likra ithalatının önüne geçecek ve 500 kişiye istihdam sağlayacak.
HEDEF İTHALATIN ÖNÜNE GEÇMEK
Bu yıl yüzde 50 büyüme hedeflediklerini söyleyen Migiboy Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Canpolat, "Coğrafyamızdaki konfeksiyon üretimi gün geçtikçe artıyor. Kumaş ve ipliğe olan ihtiyaç arttı. Likra pazarı ise Çin ve Kore'deki uluslararası büyük kapasitelerde fabrikaları olan firmaların elinde dönüyor. Batı'da üretim yok denecek kadar az" dedi.