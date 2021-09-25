Mağazalarda süre kısaldı sepet büyüdü

İsveç
merkezli dünyaca ünlü moda perakende markası H&M, Türkiye
'deki 53'üncü mağazasını Meydan İstanbul AVM'de açtı.
Mağaza, İngiltere
ve Japonya
'dan sonra sürdürülebilir modaya uygun ilk mağaza olma özelliğini taşıyor.
H&M Türkiye Ülke Müdürü Müge Arpacıoğlu, kısıtlamaların kalkmasıyla mağazaların yeniden canlandığını belirterek, "2019'a göre mağazaya gelen sayısı hâlâ düşük. Mağazalara gelişte de kalış süreleri kısaldı ama sepet büyüdü" dedi. Pandemiyle birlikte online trafiğin çok yükseldiğini aktaran Arpacıoğlu, "İki yıl öncesinde göre online satışlarda yüzde 100'ün üzerinde artış var. Buradaki satışlar 2019'da cironun yüzde 10'unu oluştururken bu oran şimdi yüzde 25-30'lara çıktı" diye konuştu.