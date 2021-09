SGK teşvikleri şirketlere tasarruf rekoru kırdırdı

Finanstan sağlığa, gıdadan eğitime kadar birçok sektörde dijital çözümler sunan Rasyotek, geliştirdiği teşvik yazılımı ile 1.200 işletme 6 milyar lirayı aşan tasarruf sağladı. SGK teşvikleri denildiğinde, birçok farklı kanun türü içerisinde çok sayıda maddenin titizlikle incelenmesi gerektiğini söyleyen Rasyotek Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Pak, derin matematiğe ve algoritmaya sahip yazılım çözümleri ile SGK teşviklerinde 1.200 civarında işletmeye 6 milyar TL'nin üzerinde tasarruf sağlandığını ifade belirterek; "Sadece pandemi döneminde birlikte çalıştığımız şirketler 900 milyon liralık tasarruf yaparak zorlukları aştı." dedi. Sigortalı olarak çalışan 2.5 milyon kişinin görev aldığı işletmelerin yararlandıkları teşvik tutarlarının şirketler için can suyu olduğunu söyleyen Pak, şu bilgileri verdi; "Her teşvikin amacı farklı olabiliyor. Her işletme için onlarca teşvik başlığı var. Söz konusu teşvikler için her ay yeniden yapılan hesaplamalarda matematiksel derinlik söz konusu. İşletmelerin kendi içindeki yoğun operasyonları sebebiyle kendi iç hesaplamalarında bazı eksik ya da yanlış faydalanmalar söz konusu olabilir. Rasyotek bu anlamda personel teşvik sistemleri yazılımıyla şu anda Türkiye'nin en büyük kurumları da dahil olmak üzere ilk 5 bindeki 1.000'den fazla firmaya hizmet veriyor." dedi.