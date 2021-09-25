Siber ile mücadele daha önemli hale geldi

Sistemin 7/24, saniyeler içerisinde para transferine izin veren bir sistem olması, fraud riskini arttırıyor. FAST sistemini müşteriler kadar sahtecilik girişimlerini meslek edinmiş olanlar da seviyor.
Sahtecilik yöntemleri her geçen gün değişiyor, değişen şartlara anında uyum sağlanmadığında çok büyük kayıplar yaşanabiliyor. Sahtecilikte dış saldırılar kadar iç destekçiler de önemli kayıplar yaşanmasına neden olabiliyor.
FAST sisteminin büyük bir ihtiyaç olduğunu fakat gerekli önlemler alınmadığında büyük mağduriyetlere yol açabileceğini vurgulayan AIMS Analitik Genel Müdürü Dr. Tülin Güzel "Ödeme sahteciliği ile mücadelede en büyük engellerden biri yanlış alarm sayılarının yüksek olması ve manuel işlemlerle zamanın verimli kullanılamaması. Yüksek yanlış alarm sayılarının yönetimi FAST sisteminde imkansız bir yola açılıyor. 3'cü nesil kognitif yapay zeka çözümü olan IBM Safer Payments
ile yılda 72+ milyar finansal işlem koruma altında" dedi.
Dr. Güzel, finans kuruluşlarının Fraud ile daha etkin mücadele edebilmek, kayıplarını en aza indirmek, yanlış alarm sayılarını azaltabilmek, sahtecilikle mücadele maliyetlerini düşürmek için yönetim inisiyatifinin kendi sorumluluklarında olduğu, yapay zeka tabanlı çözümlere yöneldiklerini ve bütün ödeme kanallarından (ATM, POS, Çağrı Merkezi, İnternet ve Mobil Bankacılık, Swift, vb.) akan bütün veriler üzerinden bütünleşik sahtecilik yönetimi yapabilen, tutarlı aksiyonlar alınmasını sağlayan, bütün kanallardan gelen on binlerce işlemin 10 mili saniyeden kısa sürede skorlanabildiği, merkezi süper akıllı bir yapıyı hayal ettiklerine değindi.
IBM Safer Payments'ın entegrasyonu sonrası bir PCI-DSS sertifikasına ihtiyaç duyulmadığını, çözüm entegre edildiğinde bu sertifikanın doğrudan devreye alındığına değinen Dr. Güzel, Safer Payments, hem veri modeli hem de yapay zeka bileşeni kuruma göre tasarlanıyor. Artık iş bilgisine dayalı kural bazlı sistemler ve finans kuruluşunun kendi verisi dışında veriler yani konsorsiyum veri modelleri üzerinden geliştirilen modellerin yılda 1 -2 kere güncellendiği, kapalı kutu sahtecilik yönetimi çözümlerinden yeni nesil çözümlere hızlı bir geçiş olduğuna değinen Dr. Güzel, bu dönüşümde dünyada yaşanan kayıpların önemli rolü var dedi.