Giriş Tarihi: 25.9.2021

Siber ile mücadele daha önemli hale geldi

Ocak 2021 itibariyle kullanıma açılan yeni nesil 7/24 anlık ödeme sistemi olan ‘Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST)’ Sisteminin limiti Ağustos ayında 2 Bin TL oldu