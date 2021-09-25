Tarımda akıllı makineler zamanı

Massey Ferguson
, yeni akıllı makinelerini ve dijital hizmetlerini pazara sundu. Geliştirdiği 7 farklı zirai makine ve dijital hizmeti kısa süre önce pazarla buluşturan Massey Ferguson'un Avrupa ve Orta Doğu Bölgesi Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Thierry Lhotte, "Yeni makinelerimiz ve dijital hizmetlerimiz, çiftçiler için en iyi değeri sağlayan sade ve güvenilir bir deneyim sunuyor" açıklamasında bulundu. AGCO'nun dünya çapında markası Massey Ferguson, "Born to Farm" etkinliğinde dünyanın dört bir yanından çiftçilerle bir araya geldi.
Bir çiftçilik kutlaması niteliğindeki etkinlikte Massey Ferguson'un, çiftçilerin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda tasarladığı 7 tane yeni zirai akıllı makine ve yeni dijital hizmetler tanıtıldı. Avrupa ve Orta Doğu Bölgesi Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Thierry Lhotte, yeni zirai makineler ve hizmetlerle ilişkin yaptığı açıklamada, Massey Ferguson'un her zaman çiftçiler ve bayiler gibi diğer aile girişimcilerine yardım etme konusunda tutkulu bir aile şirketi olduğuna vurgu yapıyor.
Lhotte, "Born to Farm etkinliği, dünyaya diğer bir çok işle karşılaştırıldığında güçlü bir anlam ifade eden bir konuyu gündeme getiriyor; artan nüfus için sürdürülebilir ve kaliteli gıda üretimine katkıda bulunmak" diye açıklıyor.