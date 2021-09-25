Teknolojiye yatırım maliyeti düşürecek

Türkiye
'deki şirket ve kurumlar, veri merkezlerini yönetmek veya bulut hizmeti verebilmek için yabancı yazılımlara oldukça ciddi bütçeler ayırmak zorunda. Özellikle son birkaç yıldır sürekli artan dolar kuruyla ortalama bir veri merkezindeki sadece bir kabinin maliyeti; makineler ve yazılımlar dahil 2 milyon TL civarına ulaştı. Yerli teknoloji şirketi Dijitohum, yine yerli teknoloji şirketi Şef Bilişim A.Ş. bünyesindeki Orchestrator LEO ile yaptığı iş birliğiyle bu maliyeti yarıya düşürmeyi başardı. Bu sayede teknoloji yatırımında zorlanan pek çok şirkete yeni nesil teknolojilere erişim fırsatı yaratıldı.
Teknolojiye ulaşım lisans maliyetlerinden dolayı oldukça yüksek bütçeli yatırım gerektiriyor. 2021 yılında kurulan Dijitohum, organize sanayi bölgeleri (OSB) ve teknoloji geliştirme bölgelerini "Yeni Nesil Teknoloji Geliştirme ve Sanayi Bölgeleri" haline getirme hayaliyle çıktığı yolda LEO ile yaptığı işbirliğiyle en önemli adımı attı. Dijitohum & LEO İş Birliği OSB'lerde veri merkezi yatırım maliyetini yarıya düşürdü. Dijitohum Kurucusu Engin Işık, "Her OSB ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin kendi teknolojik altyapısını kurup yeni nesil teknolojiler ile kendi kendini otomatize bir şekilde yönetebilmesini sağlamak amacıyla çıktığımız bu yolda Dijitohum ve LEO işbirliğiyle veri merkezi yönetimini yeni bir seviyeye taşıyoruz" dedi. Dijitohum, veri merkezi yönetimi için bütünleşik bulut yazılımları sunan Orchestrator LEO'nun tüm eğitim süreçlerini tamamlayıp Türkiye'deki teknik olarak en yetkin "Advanced Business Partner/Yetkin İş Ortağı" sertifikasına sahip şirket oldu. Dijitohum mühendislerinin bulut çözümleri konusundaki yetkinliği, Türkiye'nin açık kaynak bulut teknolojileri konusundaki en yetenekli çözüm oyuncusu olan LEO tarafından onaylandı. Sistem ve çözüm bütünleştirme konusundaki uzmanlığını, yeni iş birliklikleri ile her geçen gün daha da güçlendiren Dijitohum, stratejik olarak özel bir yere konumlandırdığı LEO ile gerçekleştirilen yeni ortaklık ile Türkiye pazarındaki müşterilere anahtar teslim çözümler sunmaya başladı.
Tamamen Türk mühendisleri tarafından geliştirilen Orchestrator LEO yazılımı ve altındaki 75 modül ile veri merkezlerindeki binlerce makine, insansız, yabancı lisanssız ve otomasyon teknolojileri ile uçtan uca harmoni şeklinde yönetilebiliyor. Bu yazılımda 75 farklı modül sorunsuz bir şekilde çalışırken her veri 7 gün 24 saat izlenip işlenebiliyor. Orchestrator LEO, sistemi adeta bir 'orkestra şefi' gibi yönetiyor. Bu yönetim yeteneği sayesinde, şirketler için altın değerindeki verinin ve iş süreçlerinin aksamadan kesintisiz bir şekilde kontrol altında devamlılığını sağlıyor.