Giriş Tarihi: 25.9.2021

Teknolojiye yatırım maliyeti düşürecek

Teknoloji şirketi Dijitohum, Şef Bilişim A.Ş. bünyesindeki Orchestrator LEO ile yaptığı iş birliğiyle bu maliyeti yarıya düşürmeyi başardı. Bu sayede teknoloji yatırımında zorlanan pek çok şirkete yeni nesil teknolojilere erişim fırsatı yaratıldı