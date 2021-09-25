Uzaktan çalışma siber saldırı riskini artırdı

Trend Micro Türkiye
Ülke Müdürü Hasan Gültekin Sabah Gazetesi'nin sorularını yanıtladı. Özellikle KOBİ'lerin alması gereken tedbirlere işaret eden Gültekin şu yanıtları verdi:
Şirketlerin siber güvenlik yatırımları nasıl olmalı?
Siber güvenlik günümüzde küçükten büyüğe tüm şirketler için büyük önem taşıyor. Siber güvenlikle yaşanabilecek en küçük bir sorun dahi şirketlerin çok zor durumda kalmasına neden olabiliyor. Örneğin siber saldırıya uğrayan ve verileri siber korsanlar tarafından ele geçirilen bir şirket sadece para kaybetmekle kalmıyor aynı zamanda büyük bir itibar kaybına uğruyor. Son yıllarda büyük hızla artan siber saldırılar pandemi süreciyle birlikte daha da yoğunlaştı. Uzaktan ve hibrit çalışmanın artık şirketlerin yeni normallerinden biri haline dönüştüğü bir döneme girdik. Bu yeni dönemde şirketlerin BT departmanları uzaktan çalışanlara destek sunmak, işyerlerinin üretken kalmasına ve verilerin siber saldırılara karşı korunmasına yardımcı olmak için verilerin erişilebilir olmasını ve korunmasını sağlamaya odaklanıyor. Bulut sistemlerine olan talebin de artmaya başladığını gözlemliyoruz. Bulut tabanlı işlemler yaygınlaştıkça, siber suçlular da saldırılarını yanlış yapılandırılmış veya yanlış yönetilen bulut ortamlarından yararlanmak üzere uyarlıyor. İşletmelerin bulut güvenliği konusunda üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerekiyor. Servis sağlayıcıları, kullanılan altyapıların güvenliğinin sağlanmasından sorumlu olduğu gibi şirketlerin de bulut üzerindeki verilerini güvence altına almaları da büyük önem taşıyor. Bu noktada şirketlerin, kullanıcıların ve yöneticilerin işlevlerini koruyarak bulut platformlarına sorunsuz entegrasyon sağlayabilen bir güvenlik ortağı seçmeleri çok önemli. Sunucu, ağ ve kullanıcı gibi farklı segmentlerde katmanlı güvenlik tedbirleri, şirketler açısından bu dönemde ayrıca önem taşıyor. Şirketlerin sunucularını; bulut, fiziksel veya sanal nerede olursa olsun her koşulda korumaları gerekiyor. Ağ güvenliği tarafında ise tehditleri tespit edip engelleyecek tedbirlerle buradaki verimliliğin artırılması önem taşıyor.
Fidye yazılımı saldırıları son dönemde giderek artıyor. Türkiye bu konuda ne durumda?
Son yıllarda ortaya çıkan ve giderek yaygınlaşan fidye yazılımı saldırıları işletmeleri ve kullanıcıları zor durumda bırakmaya devam ediyor. WannaCry ve Petya gibi büyük fidye yazılımı saldırıları son kullanıcıların, işletmelerin ve kamu kurumlarının bu tür saldırılara karşı daha dikkatli ve tetikte olmaları gerektiğini gündeme getirdi. COVID-19 salgınıyla birlikte yapılan evde kal çağrıları ve kapanmalar sonucunda durum daha da tehlikeli bir hal aldı. Birçok kuruluşun çalışanları kendi ekipmanlarıyla evden ve uzaktan çalışmaya başladı. Bu durum sadece son kullanıcı cihazlarını değil altyapıda kullanılan cihazların da risk altına girmesine neden oldu. Trend Micro'nun geçtiğimiz aylarda yayınladığı fidye yazılımlarıyla ilgili raporda ilgi çekici bir duruma dikkat çekildi. Rapor, başlangıçta daha çok ev kullanıcıları gibi daha düşük düzey son kullanıcıları hedefleyen siber saldırganların daha çok fidye alabilecekleri işletmelere, dolayısıyla evden ve uzaktan çalışanlara yöneldiklerini ortaya koydu. Araştırmaya göre 2019 yılında siber saldırganlara ödenen ortalama fidye tutarı 800.000 USD'ye ulaştı. Bu rakam 2020 yılında ise 1,3 milyon dolar oldu. Bunda siber saldırganların fidye yazılımlarına olan yaklaşımlarındaki değişiklik etkili oldu. Son olarak 7 Mayıs'ta ABD'nin doğu kıyısının neredeyse yarısına yakıt sağlayan ABD'nin enerji alanındaki en büyük şirketlerinden biri olan Colonial Pipeline'e bir fidye yazılımı saldırısı düzenlendi. Doğu Avrupa kökenli Dark- Side adlı bir grup tarafından gerçekleştirilen bu saldırı sonucunda şirket, tüm operasyonlarını durdurmak zorunda kaldı. Saldırıdan evlerden işyerlerine kadar birçok yer etkilendi, insanlar otomobillerine benzin alamadı. Hatta askeri operasyonlar dahi etkilendi. Trend Micro'nun veri güvenliği olaylarını incelediği güvenlik raporuna göre Türkiye, Hindistan, Çin, ABD ve Brezilya ile tüm dünyada fidye yazılımı saldırılarının en fazla yaşandığı ülkeler arasında yer alıyor.